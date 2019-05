El concejal de Cultura Festiva en funciones en el Ayuntamiento de València y portavoz de Compromís en el consistorio durante el mandato que acaba de concluir, Pere Fuset, ha señalado este miércoles, respecto a las negociaciones del nuevo Govern de La Nau entre Compromís y PSPV-PSOE, que "es momento de hablar del qué".

Por ello, ha considerado que tres días después de las elecciones locales del 26M "no tiene sentido que hablemos del quién y del cómo" y ha rechazado alimentar especulaciones antes de definir el programa electoral del nuevo ejecutivo municipal y de hablar del proyecto. En esta línea, ha pedido "calma" y ha estimado necesario "actuar desde la serenidad".

Fuset se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el cartel oficial de la Gran Fira de València 2019, preguntado por las negociaciones entre Compromís y el PSPV-PSOE para la conformación del nuevo ejecutivo local tras las elecciones del pasado domingo y por el "liderazgo compartido" que defienden los socialistas.

"Vamos a predicar con el ejemplo. No vamos a hablar de quién, vamos a hablar de qué" en este momento, ha subrayado el edil en funciones. "Vamos a hablar del qué, del proyecto. Vamos a comparar programas y vamos a comparar ideas. Vamos a calmarnos un poco todos y vamos a actuar desde la serenidad. Es momento de hablar de ese programa, del qué", ha insistido.

Pere Fuset, que repetirá la próxima legislatura como concejal de Compromís, ha descartado de este modo hablar respecto a "cualquier propuesta sobre quién". "Si es momento de hablar del qué no tiene sentido que hablemos del quién y del cómo. Son fases sucesivas", ha dicho.

Tras ello, ha comentado que el alcalde en funciones y próximo primer edil de València por Compromís para el mandato que se inicia a partir de las elecciones del pasado domingo, Joan Ribó, iniciará -está previsto que este jueves- una ronda de contactos con los cabezas de lista de las formaciones que han logrado representación en el consistorio el 26M -junto a Compromís, PSPV, PP, Cs y Vox- para darles la bienvenida al Ayuntamiento y abordar la constitución de la nueva corporación local.

El portavoz de Compromís en funciones ha destacado que "ahí también estará el PSPV" y que será a partir de ese primer contacto tras los comicios cuando se comenzará "a hablar del qué". De este modo, ha indicado que "no tiene ningún sentido" que se especule sobre quién ocupa cada concejalía en el futuro ejecutivo local. "No vamos a alimentar ninguna especulación al respecto sin haber definido el programa de gobierno", ha declarado.

Preguntado por si cree que la negociación para conformar el nuevo Govern de La Nau será rápida, el edil en funciones ha expuesto que se debe tener en cuenta que los dos partidos que lo negociarán -Compromís y PSPV- tienen "posicionamientos diferentes, liderazgos diferentes, programas diferentes y resultados electorales diferentes".

"VÍSTEME DESPACIO QUE TENGO PRISA"

No obstante, Fuset ha manifestado que ambos tienen "un mandamiento bastante claro: Vísteme despacio que tengo prisa" y ha insistido en la necesidad de "relajarse" para abordar con "serenidad" la negociación del nuevo ejecutivo del Ayuntamiento de València. "Es momento de serenidad, de calma", ha apuntado.

"En Compromís pensamos que las prisas no son buenas consejeras. Por tanto, calma. Vamos a hablar con toda la calma del mundo sabiendo cuál es el destino al que tenemos que llegar", ha planteado el representante municipal, que precisado que es "mantener el cambio que empezó en 2015 encabezado por Ribó como alcalde".

Respecto a cómo puede ser el reparto de concejalías y preguntado por si cabría la posibilidad de que dejara de seguir dirigiendo la de Cultura Festiva, Fuset ha repetido, "por coherencia" con todo lo que está diciendo, que si se está "hablando del qué" el quién es "un escenario posterior".

"No tengo la respuesta y aunque la tuviera no la diría. Esa respuesta no existe aún. Creemos en lo que decimos y como creemos que el qué tiene que ser previo no vamos a hacer posicionamientos ni vamos a alimentar ningún tipo de espectáculo al respecto", ha declarado.

En todo caso, el representante de Compromís ha asegurado que "todos los quién tienen que ser consensuables y dialogados con toda la naturalidad" y ha aseverado que los miembros de su formación no van a "alimentar, ni mucho menos, ningún rifirrafe".

"Se puede hablar de fiestas, de movilidad, de urbanismo, de policía o de cualquier otra cosa. Todos los quién tendrán que ser posteriores", ha afirmado, a la vez que ha dicho que en todo caso asignar cada delegación es "una atribución del alcalde".

"A TOPE" HASTA EL 15 DE JUNIO

Pere Fuset ha señalado que, "como mínimo", él y su equipo trabajarán "a tope" en las atribuciones que tienen asignadas en la Concejalía de Cultura Festiva y en la Junta Central Fallera hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento, el próximo 15 de junio.

En ningún caso este proceso natural de negociaciones va a suponer una paralización del trabajo que de manera responsable todos los concejales y concejalas del gobierno y de Compromís vamos a tener", ha expuesto al respecto. "Todos tenemos nuestras atribuciones intactas hasta el día 15", ha agregado.

Fuset ha valorado, finalmente, "el crecimiento de Compromís" en la capital valenciana en las elecciones locales del 26M como "primera fuerza". "Ha sido la fuerza más votada en la ciudad de València después de cuatro años muy intensos", ha planteado el edil en funciones.