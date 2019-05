El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este miércoles para exigir sentarse a negociar con Partido Popular y Ciudadanos advirtiendo de que "no habrá gobiernos alternativos a la izquierda si no hay diálogo político con Vox".

El lider de la formación de extrema derecha ha destacado que la irrupción de Vox en las elecciones del 26M permitiría la la alternativa a la izquierda en "cuatro regiones, dos ciudades autónomas y 20 ayuntamientos".

Abascal ha puesto como condición imprescindible para alcanzar pactos postelectorales que se produzca una negociación con Partido Popular y con Ciudadanos y ha asegurado que no aprobarán cualquier cosa que se les exige el "trágala" de gobiernos en los que no se les permite entrar y que no están negociados. Es de sentido común. Si no quieres negociar con nosotros, serán ellos los que faciliten gobiernos de izquierdas"

"Venimos a defender lo que piensan y sienten los votantes (...) No será difícil llegar a acuerdos pero hay que dialogar (...) ofrecemos flexibilidad y respeto, pero si no hay diálogo será imposible que haya alternativas a la izquierda".

Preguntado por si había habido ya contactos, si quiera informales, Abascal ha señalado que ha conversado con Pablo Casado (PP), pero que no se ha producido ningún contacto con Ciudadanos, de quien ha deslizado que podría favorecer gobiernos de izquierdas.

Sobre las líneas rojas y el valor de sus apoyos, Abascal ha explicado que todavía el comité ejecutivo de Vox no ha tomado una decisión de si exigirá entrar a forma parte de los futuros gobiernos municipales o regionales. Eso sí, ha destacado que "el pacto andaluz no ha sido útil, porque Vox se ha quedado fuera" y no están pudiendo llevar a cabo las políticas que defienden.

"El patriotismo no implica la humillación", ha agregado.