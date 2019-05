El historiador Roger Chartier y el jurista Jürgen Basedow serán investidos 'honoris causa' por la UV

La 'laudatio' de Chartier será leída por Francisco Gimeno, catedrático de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas, mientras que la de Basedow, por Juan Bataller, catedrático de Derecho Mercantil, informa la institución académica en un comunicado.

Jürgen Basedow (Hamburgo, 1949) es catedrático de la Universidad de Hamburgo donde dirige el Max Planck Institute for Comparative and International Private Law. Formado en Derecho y Sociología en las universidades de Hamburgo, Génova y Pavía, es doctor en Derecho por la Universidad de Hamburgo y Master of Law por la Harvard Law Business School. Especializado en derecho internacional privado, de la competencia, del transporte y del seguro, destaca por su importante papel en la reforma del Derecho en Alemania y en la Unión Europea.

Basedow ha impartido docencia en la Universidad de Ausburgo, donde fue decano de la Facultad de Derecho. También fue profesor en la Universidad de Libre de Berlín y ha sido profesor visitante en diferentes universidades italianas, holandesas, británicas, norteamericanas, de Rusia y China.

Miembro de numerosas academias y comités gubernamentales, ha sido reconocido con doctorados 'honoris causa' por diversas universidades, con la Otto Hahn Medal de la Max Planck Society y el premio Kurt Siemers Award, entre otras distinciones.

El nuevo 'honoris causa' mantiene una estrecha relación de colaboración con la Universitat de València, y ha participado en diferentes actividades organizadas por su Facultad de Derecho.

Por su parte, Roger Chartier (Lyon, 1945) es catedrático de Escritura y Cultura en la Europa Moderna en el Colegio de Francia y presidente del Comité Científico de la Biblioteca Nacional de Francia. Licenciado y máster en Historia por la Universidad de la Sorbona y Doctor en Historia por la Universidad de París I, es un especialista en historia cultural. Miembro de la cuarta generación de la Escuela de los Annales, destaca en la investigación de la literatura, especialmente del Siglo de Oro.

Chartier ha impartido docencia en el Liceo Louis-Le-Grand, en la Universidad Paris I, y en el Centro de Estudios Superiores en CC. Sociales de Francia, que dirigió. Ha sido profesor invitado en diferentes universidades norteamericanas y de Canadá.

Oficial de la Legión de Honor de Francia, doctor 'honoris causa' por numerosas universidades, ha recibido el Prix Gobert de la Academia Francesa, entre otras distinciones. Actualmente, es miembro de diferentes comités científicos, entre ellos Publicacions de la Universitat de València, con cuyos investigadores e investigadoras ha mantenido una estrecha colaboración académica.

CONFERENCIA

Roger Chartier impartirá antes de la investidura, mañan jueves, la conferencia 'La movilidad de los textos. Autoría, materialidad, lecturas'. Será en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau a las 19.00 horas. La actividad ha sido organizada por la Escola de Pensament Lluís Vives conjuntamente con el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la Universitat de València. La entrada es libre hasta completar aforo del recinto.

En el debate, Chartier analizará las relaciones entre los géneros discursivos, la materialidad de los textos y las expectativas de sus lectores, así como la pluralidad de textos que alberga una misma obra. También reflexionará sobre las transformaciones de nuestro tiempo, caracterizado por la movilidad digital de los textos e imágenes.

La Escola Europea de Pensament Lluís Vives es un proyecto cultural impulsado del Vicerrectorado de Cultura y Deporte con la gestión de la Fundació General de la Universitat de València, que se configura como un espacio para la reflexión y el debate participativo y crítico sobre los asuntos de actualidad.