El sindicato CCOO denunciará a IVECO Madrid ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual en el caso de la trabajadora que se suicidó la semana pasada después de que circulase un vídeo de contenido sexual, algo que el sindicato considera un accidente laboral.

CCOO ha informado de que, una vez conocida la distribución del citado vídeo, el sindicato se puso en contacto con la trabajadora de IVECO para informarle de que podía solicitar la activación de un protocolo de prevención de acoso y denunciar a la persona que había difundido las imágenes por vulneración del derecho a la intimidad y por violencia de género.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que acompañó a la afectada a una reunión con la dirección de la empresa para notificar lo que había ocurrido y quién había iniciado la transmisión del vídeo.

En esa reunión, ha asegurado el sindicato, IVECO respondió que se trataba "de un asunto personal y no de ámbito laboral", por lo que no tomó medidas, con lo que, a juicio de CCOO, incumplió sus obligaciones de protección de la salud de la trabajadora que establecen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Igualdad. "Siendo la empresa conocedora de la situación de riesgo en el centro de trabajo al menos desde el jueves 23 de mayo, no ha tomado ninguna medida preventiva y por ello CCOO considera que su inacción ha sido un factor decisivo en el lamentable resultado del fallecimiento de nuestra compañera", ha declarado la rama de Industria del sindicato.

Por ello, CCOO denunciará los hechos ante la Inspección de Trabajo con el objetivo de que se considere accidente de trabajo y "se tomen las medidas laborales y penales que garanticen que no vuelvan a producirse estas circunstancias". Por último, el sindicato ha trasladado su pésame a la familia, los amigos y compañeros de la mujer fallecida.