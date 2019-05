El candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado este miércoles que espera "que este revés de Estrasburgo al independentismo les baje los humos", después de que este martes la Justicia europea rechazara la demanda de Puigdemont contra la anulación del pleno para declarar la independencia de Cataluña.

"Una vez más, la justicia europea lanza un mensaje al independentismo: nada fuera de la ley", ha dicho Collboni en una entrevista de Onda Cero.

También ha apuntado que "el procés ha supuesto mermar" la "economía y la convivencia" en Cataluña y que "la Generalitat no gobierna, no desarrolla políticas y cada vez que tiene un problema dice que todo hay que hacerlo por la causa".

Pactos

Sobre los resultados de las elecciones municipales en la capital catalana, Collboni ha señalado que "a los comunes de Ada Colau les ha penalizado su posición ambigua". "Tienen que decidir si dar apoyo a un gobierno independentista o a uno pro Barcelona", ha continuado.

Y acerca de si pactaría con BComú, ha dicho que "no descartaría nada de entrada". "La gran decisión de los comunes en Cataluña tiene que ser para definirse. Si optan por un gobierno proindependencia para nosotros se ha terminado el recorrido", ha añadido.

El líder del PSC en Barcelona ha afirmado, asimismo que "lo que es claro y limpio es decir si estás o no a favor del proceso independentista". "La mayoría de los barceloneses no lo somos y no queremos resignarnos a tener un alcalde independentista", ha dicho.

Por otro lado, ha asegurado que él trabajará para "que el procés no afecte a la ciudad de Barcelona" porque "el 60% de los electores en Barcelona han votado a listas no independentistas". "Dentro del Ayuntamiento, el independentismo neto son 15 concejales sobre 41", ha apuntado.

Se ha preguntado, además, "por qué hay que resignarse a tener un alcalde independentista cuando la mayoría de los electores y la mayoría de los plenarios no son independentistas" y ha dicho que "es tiempo de reflexión y conversación y ver qué consecuencias puede tener para la ciudad un alcalde independentista".

"En la ciudad de Barcelona se tendría que haber hecho política social, pero cuando se lo exiges dicen que la causa lo puede todo y que lo más importante es llegar a la república", ha continuado.

Acerca del resultado por parte de la candidatura de Manuel Valls, ha afirmado que "no es el que esperaban en Ciudadanos".