La redes sociales han distribuido a un ritmo vertiginoso el vídeo publicado por una mujer en el que graba a su hijo de 11 meses cuando le coloca un cigarrillo en la boca. Tras haber sido duramente criticada, la madre dice estar "muy arrepentida".

Horas después de la publicación del vídeo en su cuenta de Instagram, la madre compartía en esta misma plataforma un texto pidiendo disculpas. Además, este martes ha concedido una entrevista al programa Ya es mediodia en la que ha manifestado su arrepentimiento publicamente.

"Estábamos en una fiesta de cumpleaños y el niño se acercaba mucho a la gente que fumaba. Entonces, le pusimos un cigarrillo en la boca para que le cogiera manía al tabaco y lo que me hizo gracia es que nos dio las gracias". "Estoy muy arrepentida, no debería haber subido ese vídeo, no sabía que iba a llegar a tanto porque mi cuenta de Instagram es privada", explicaba entre sollozos esta madre madrileña.

En las imágenes puede verse como un familiar coloca el cigarrillo en la boca del bebé, seguidamente, cuando el pequeño se dispone a cogerlo se escucha una voz que dice ¡No! y aparta al menor para que no se queme.