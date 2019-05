La defensa de Jordi Sànchez ha registrado un escrito ante el Tribunal Supremo pidiendo un "permiso extraordinario" para que pueda salir de la prisión para ir personalmente a la ronda de contactos con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Este martes se cerraba el plazo en el Congreso para que los grupos políticos designen al representante que se ha de reunir con el monarca.

Fuentes parlamentarias confirman que JxCat ha designado a Jordi Sànchez como representante del partido. Además, han comunicado a la presidencia de la cámara baja que, en caso de que el Supremo no le permita la salida de la prisión, no designarán a ningún sustituto. El rey todavía no ha fijado la orden ni el día para dar audiencia a los diferentes partidos con representación parlamentaria.

El tribunal que juzga a los líderes independentistas autorizó la semana pasada que Sànchez, junto con el resto de parlamentarios electos, saliesen dos días de la cárcel para hacer los trámites necesarios y asistiesen al pleno de constitución de las cámaras para tomar posesión del cargo.

Así mismo, la Mesa del Congreso ya ha aplicado la ley (artículo 348 bis de la Lecrim) y desde el 21 de mayo ha suspendido de funciones a Sànchez, Rull, Turull y Junqueras.