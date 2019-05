A menos de dos semanas para el 10 de junio, la fecha que fijó el Consejo de Ministros para proceder a la exhumación de los restos de Francisco Franco, el Tribunal Supremo apura los plazos para decidir si la frena cautelarmente, tal y como han solicitado la familia, los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y la Fundación Franco en sus recursos en contra del proceso. En su reunión semanal de este martes, los magistrados que estudian esta cuestión han tratado otros temas pero no ha tomado una decisión sobre qué hacer con los restos del dictador.

Los magistrados de la sección IV de la Sala Tercera del Supremo han celebrado su reunión semanal de los martes, en la que han tratado diversos temas pero no han entrado a estudiar si la exhumación de Franco sería un hecho irreversible, tal y como defiende la familia, los benedictinos y la Fundación Franco.

En caso de que determine que sí lo es, los restos del dictador no se moverían del Valle de los Caídos el 10 de junio, la fecha que fijó el Gobierno, sino que habría que esperar a que el Supremo resuelva la cuestión de fondo de los tres recursos en contra, siempre y cuando su fallo sea darle la razón al Gobierno.

Esta es la decisión que no han tomado los magistrados en su reunión de este martes. Según la costumbre, ya solo quedaría una reunión semanal de la Sección IV, la del martes que viene, antes de que el lunes 10 de junio se proceda la exhumación si no hay ninguna indicación judicial en contrario. Fuentes del Alto Tribunal indican que hasta entonces podría haber una reunión en cualquier otro momento, pero también apuntan que, en principio, no está previsto que los magistrados vuelvan a reunirse esta semana.

Así pues, la familia Franco, los monjes benedictinos y la Fundación Franco, siguen esperando de momento si el Supremo admitirá la medida cautelar que han solicitado hasta que se resuelvan sus respectivos recursos en contra de la exhumación de Franco. El Gobierno la anunció y la puso en marcha en agosto del año pasado con un primer acuerdo del Consejo de Ministros y en marzo dio por concluido el procedimiento administrativo con un último acuerdo que establecía la fecha del 10 de junio para proceder a sacar los restos del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de Mingorrubio en El Pardo.

Con esta fecha, la exhumación podría tener lugar antes de que el Supremo se pronunciara sobre el fondo de los tres recursos presentados en contra y por eso la familia del dictador, los benedictinos y la Fundación Franco pidieron como medida cautelar paralizar el proceso hasta entonces, alegando como motivo que una exhumación es un proceso irreversible, que provocaría daños irreparables y que, por tanto, sería adecuado esperar a proceder a que el Supremo determine si se puede llevar a cabo o no.

Para decidir si suspende cautelarmente la exhumación, el Supremo cuenta ya con los dos acuerdos del Consejo de Ministros que requirió el 15 de marzo al Ejecutivo. Se trata del decreto ley de agosto de 2018 sobre la exhumación y el acuerdo del pasado mes de mayo en el que, ante la falta de colaboración de la familia Franco, el Gobierno decidió que los restos fueran inhumados en el panteón familiar de El Pardo y ponía fecha, el 10 de junio.