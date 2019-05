Alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad de Lleida (UdL) han denunciado al vicerrectorado de profesorado del centro los supuestos comentarios machistas y xenófobos de un profesor de Historia del Arte. Los estudiantes también explicaron estos hechos desde las redes sociales y al Centre Dolors Piera de esta universidad.

Estos estudiantes atribuyen al docente frases en sus clases como: "Una mujer maltratada, después de un maltrato busca otro"; "manifestarse por la violencia machista es como manifestarse por el cáncer, es decir, no sirve de nada"; "no se pueden comparar culturas, la cultura blanca es la superior" o "los discapacitados, debido a una mutación genética, son como un fallo de red, es como si nacieran sin cabeza o sin corazón, por lo tanto, no merecen vivir".

Desde el Consejo de Estudiantes de la UdL creen procedente "la suspensión de empleo y sueldo inmediata" de este profesor. Por su parte, el vicerrectorado de profesorado está investigando los hechos y estudiando si se abre un expediente informativo al docente o si le pedirán "responsabilidades".