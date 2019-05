Podemos no quiere pasar a la irrelevancia y quiere seguir como socio preferente de Pedro Sánchez pese al descalabro electoral de este domingo. La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido este martes que, pese a los malos resultados, su coalición es aún determinante en algunos municipios y autonomías y sobre todo en el gobierno de España, por lo que ha pedido al PSOE que no mire a Ciudadanos.

Montero ha invitado en una entrevista en la Ser a "reflexionar" sobre la diferencia entre los resultados obtenidos por su partido en las elecciones generales y los de un mes después en las municipales y autonómicas. Ha incidido en que las formaciones políticas "no se consolidan solo a base de éxitos" y ha subrayado que también en los "momentos difíciles" hay que asumir la responsabilidad de solucionar los problemas y "reconstruir" el partido.

"No nos vamos a rendir, no estamos contentos con los resultados, pero que nadie espere que nos rindamos", ha advertido Montero, que ha recordado que antes de las generales se les "daba por muertos" y el 28 de abril les dio la posibilidad de ser determinantes para que haya un gobierno de progreso tanto en La Moncloa como en varias comunidades y "muchos" ayuntamientos.

La dirigente de Podemos espera que el PSOE sea "fuerte" para resistir a las "presiones" dirigidas a que el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no esté en el Gobierno. Ha subrayado que "la gente no quiere que el PSOE primero haga una campaña diciendo que va a haber un gobierno con la izquierda y, después, acabe mirando a la derecha".

Para Montero, el principal deber ahora de su organización es "pensar en España" para que haya ese gobierno progresista en España, sin evitar la autocrítica en el partido por los "malos resultados" del domingo en las municipales, autonómicas y europeas. "Somos conscientes y no eludimos la situación en que nos encontramos", ha señalado y ha matizado que "la responsabilidad de la dirección estatal es intentar trabajar para el fortalecimiento del partido, pero pensar en España".

"No han empezado los movimientos"

En el PSOE siguen contando con la formación de Pablo Iglesias como socio preferente, pero la idea de dejarles entrar en el gobierno no está del todo clara. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha apuntado que todavía no han "empezado los movimientos" para la investidura de Pedro Sánchez, pero que Unidas Podemos tiene que asumir el "baño de realidad" que le han dado los ciudadanos en las urnas a la hora de "plantear niveles de colaboración" al PSOE, de forma que "puede haber otras fórmulas de colaboración que no son gobiernos de coalición".

Ajeno a la peticiones de Podemos, Ábalos ha insistido en que, si Ciudadanos fuera coherente y aplicara el mismo argumento del "cambio" que aplicó en Andalucía para desalojar al PSOE del poder, tendría que apoyar gobiernos socialistas en Castilla y León, Madrid y Murcia.

Dos días después de las municipales y autonómicas, el dirigente socialista ha sostenido que el PP se ha "apresurado al cantar victoria" en la Comunidad de Madrid, ya que "solo pueden gobernar dando carta de naturaleza a la ultraderecha", y ha asegurado que los socialistas no se han "resignado" a que Ángel Gabilondo no vaya a ser presidente, pero para ello necesitan a la formación naranja y a ella espera convencer.

Ábalos ha recordado a Rivera, en una entrevista en TVE, lo "beneficiado" que se vio en Francia el liberal Macron cuando se unió a otros partidos para hacer frente a la ultraderecha de Le Pen.

IU se abre a pactar con el PSOE sin reclamar puestos

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado este martes que su organización está abierta a "todas las posibilidades de acuerdo con el PSOE" con la condición de negociar primero un programa, sin cerrarse a que el pacto no incluya un gobierno de coalición como reclama Podemos.

Alberto Garzón ha expuesto esta posición en una rueda de prensa en la sede de la fundación de Izquierda Unida-CEC, donde ha dejado claro que en su partido están abiertos a "cualquier opción" de pacto con el PSOE.

"No depende solo de nosotros. Vamos a ir con nuestro programa y a partir de ahí vamos a ver todas las opciones", ha indicado el máximo responsable de Izquierda Unida, que mantiene una posición distinta a la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha dado prioridad a su entrada en un gobierno de coalición.