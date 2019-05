"Si hay incompatibilidad entre las propuestas de otras formaciones y las del equipo de gobierno, que sepan los sevillanos que seguiremos la línea del PSOE. Habrá que ver qué tipo de convergencia puede haber para un gobierno o lo haremos en minoría", ha dicho Espadas en una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press.

Así, señala que los sevillanos han votado un proyecto "muy concreto y no hay situación de empate como hace cuatro años", por lo que considera que "lo coherente es ofrecer a los sevillanos un proyecto nítidamente socialista". Espadas recuerda que, pese a todo, no cuenta con mayoría absoluta y necesita acuerdos para que salgan adelante los "asuntos importantes de la ciudad".

El socialista advierte de que "no solo debe ser una cuestión aritmética sino tener altura de miras" e incide en que los grupos que quieran llegar a acuerdos con el gobierno "han de plantear en qué modo sus medidas son compatibles". Espadas, preguntado por su preferencia para acordar con Cs o con Adelante Sevilla, indica que se sentará en los próximos días a "escuchar" a los otros grupos que, de momento, "no me han trasladado si tienen interés".

Para Espadas, "esto no va de que un grupo minoritario quiera imponer cosas a un grupo mayoritario, ni de que nosotros le vamos a imponer nada a ellos, sino que hay que ver qué tipo de convergencia puede haber para un gobierno o lo haremos en minoría".

En cuanto a la organización del gobierno local, ha expresado su intención de "mantener" a ediles del anterior mandato en determinadas responsabilidades, así como de introducir "ajustes", mientras que los "nuevos compañeros, que tienen que buscar su sitio en el gobierno, nos vendrá bien porque tenemos dos ediles más".

Además, detalla que, tras la toma de posesión, prevista para el día 15 de junio, se aprobaría la estructura del mandato unos quince días después en un pleno. A continuación, indica que lo urgente es aprobar el presupuesto de 2019, ya que no se pudieron alcanzar "acuerdos" antes de las elecciones. Sin embargo, estas cuentas serán principalmente para "ajustar necesidades de ingresos y gastos", teniendo en cuenta que en breve "hay que ponerse a preparar ya el de 2020".

Por último, Espadas ha sido preguntado sobre quién fue la primera personas de otro partido que lo felicito, ante lo que ha apuntado al candidato del PP, Beltrán Pérez, quien le dio "la enhorabuena y planteó que sería una oposición leal y constructiva por Sevilla". Al respecto, indica que "todos somos personas y estas cosas son duras". "Yo lo viví en 2011 y, cuando los resultados no son los que esperas, tiene que asimilarlos", agrega.