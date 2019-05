El cabeza de lista del PSC por Barcelona, Jaume Collboni, no descarta un acuerdo con la candidata de los comunes, Ada Colau, pero ve "inviable" la propuesta de la alcaldesa: un tripartito con ERC y PSC. "El 'procés' lo ha trinchado todo. Queremos poner el ayuntamiento al servicio de la gente y de los barrios y no del 'procés'", ha argumentado en una entrevista de Els Matins de TV3.

Según Collboni, ahora la pelota está en el tejado de los comunes y es Colau quien tiene que mover ficha. El cabeza de lista del PSC no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de que tres regidores de Manuel Valls permitieran la investidura de Colau para llegar a los 21 necesarios. "Yo no puedo hablar por ellos", ha dicho.

Collboni asegura que mantiene los tres compromisos de su campaña electoral: garantizar políticas progresistas, garantizar un buen gobierno y no pactar con los independentistas ni para investir a un alcalde independentista ni para formar parte de un gobierno con independentistas. Unos compromisos que son incompatibles con un tripartito con ERC y los comunes, pero que no descartan otros pactos que incluyan a Colau. "Es plenamente coherente con lo que estamos diciendo ahora, estamos diciendo el mismo", ha defendido Collboni a pesar de que ha recelado de Colau durante toda la campaña electoral.

Según Collboni, un acuerdo que incluyera a ERC supondría incumplir con su palabra y ha insistido en que no quiere que en Barcelona pase lo mismo que ha pasado a nivel catalán. Y en este sentido, ha reivindicado que se erigió como garantía para poner un "corta fuegos" del 'procés' en el Ayuntamiento de Barcelona y ha criticado que el cabeza de lista de ERC, Ernest Maragall, no quiera hacer políticas sociales sino solo establecer Barcelona como capital del independentismo.

Preguntado por si las condiciones del PSC permiten un acuerdo con Colau, Collboni no ha cerrado la puerta, asegurando que "la única coalición que han dicho que no harán es pactar con fuerzas independentistas". Según Collboni, todavía no han empezado las conversaciones "como tal" y solo se han producido contactos para emplazarse a iniciar las negociaciones.