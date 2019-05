El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha comparecido en la sede de Ferraz de Madrid para considerar al partido socialista ganador de las europeas, de las municipales y de "un buen número de Comunidades Autónomas".

Tras agradecer la "confianza" de los votantes, ha apelado a la "responsabilidad" de Ciudadanos y el Partido Popular para que en aquellas ciudades en donde no pueda gobernar el PSOE no pacte con la ultraderecha, porque no lo entenderían en Europa ni "liberales ni conservadores".

"Apelo a la responsabilidad de las derechas de no dejar en manos de la ultraderecha los gobiernos municipales", ha insistido.

Para añadir, "es hora de levantar el cordón sanitario al PSOE, que apueste por la convivencia, la justicia social, por entenderse y dialogar, y de apartar a la ultraderecha que lo único que plantea es involución en derechos, libertades y conquistas adquiridas en 40 años de democracia".

En Europa, el PSOE "defenderá los intereses de España, los intereses de la mayoría social de todos", ha asegurado. "En las istituciones europeas vamos a ser la primera delegación, y esto es un orgullo, una oportunidad pero también una enorme responsabilidad, construir alternativa progresista".

Respecto al Gobierno de España, ha considerado que tras el ciclo electoral "intenso" es hora de "otorgar un horizonte de estabilidad que debe garantizar el PSOE que debe gobernar y liderar". Sánchez ha conminado a dejar la dialéctica electoral a los partidos políticos y a pensar "en los españoles, que quieren avanzar".