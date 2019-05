Los cuatro concejales con los que entra en el Ayuntamiento de Madrid son el mejor resultado de Vox en un gran municipio en las elecciones del 26-M, pero además consigue entrar en consistorios de grandes ciudades, con uno o dos ediles, entre ellas Zaragoza, Córdoba, Huelva, Almería, Burgos, Valencia, Guadalajara o Ciudad Real.

Javier Ortega Smith ha agradecido el apoyo de los madrileños y ha reconocido su papel en el próximo gobierno de la capital. "A partir de mañana se acabó Madrid Central y la seguridad volverá a las calles", ha exclamado ante sus seguidores.

Hasta este momento del escrutinio, la entrada en consistorios grandes y sus tres eurodiputados suponen el mayor hito de la formación de ultraderecha en la cita electoral del domingo, en la que sin embargo ha perdido fuelle respecto al 28 de abril, cuando consiguió 2,6 millones de sufragios en toda España.

Si el 28 de abril la formación de Santiago Abascal consiguió un 10,26% de los sufragios, en las elecciones del 26 de mayo no llega al 3% de los sufragios (583.000).

Las previsiones apuntan a que Vox podría tener la alcaldía por mayoría en cinco municipios, casi todos pequeños, entre ellos Vita (Ávila), aunque en alguno más podría ser pieza indispensable para un gobierno de la derecha, como es el caso de la capital, según el escrutinio actual, o en Ciudad Real.

En cuanto a las autonomías, la formación de ultraderecha irrumpe en siete de los doce parlamentos autonómicos, con especial presencia en la Comunidad de Madrid, con 12 diputados. Sin embargo, Vox no ha conseguido entrar esta noche ni en el Parlamento de Canarias, ni en los cabildos ni tampoco en ninguno de los 88 ayuntamientos de las islas.



El secretario general de Vox Baleares, Sergio Rodríguez, ha considerado que, con las primeras cifras del escrutinio "la entrada en las instituciones del partido es espectacular". "Ya no hablamos de encuestas ni sondeos, la entrada es espectacular y no podemos estar más satisfechos y contentos con el trabajo que han hecho nuestros afiliados y simpatizantes y nuestros comités locales en estos meses de campaña", ha explicado Rodríguez en declaraciones a los medios.

Como anédota, el partido de extrema derecha ha conseguido 60 votos en Amurrio, localidad natal de Abascal, pero no ha conseguido representación en el consistorio.