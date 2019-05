Coincidint amb el centenari de l'escola Bauhaus, la moda ret homenatge en aquest principi del disseny funcionalista que s'associa a l'arquitectura moderna del segle XX. Peces de roba i complements amb segell d'autor de línies puristes on la funcionalitat s'equilibra amb l'estètica. Disseny en la seva màxima expressió.

Bellesa subtil

Les sabates d'ABOUT ARIANNE son de línies suaus y patrons que fan una revisió dels clàssics amb un resultat elegant i atemporal. T'imagines el model Valentina Malibu acompanyant un vestit vaporós de flors? Jo sí! P.V.P. 250€ www.aboutarianne.com

No és típic vestit negre

Aquest vestit de JIL SANDER abandera l’estil minimalista de la dissenyadora alemanya. Destaca en especial el seu volum en la part inferior. Emprova-te’l a Santa Eulalia. C.P.V. www.santaeulalia.com

Bany sensual

La col·lecció de bany Holidays de la firma francesa ERES està inspirada en l’esport amb peces que destaquen per la seva forma i els seus talls marcats. Això sí: no oblida la seva essència sensual. En edició limitada! www.eresparis.com

Lliçons d'arquitectura

Les bosses de alta gama de Laura Riera destil·len la seva passió per l’arquitectura i l’artesania amb models depurats i minimalistes fabricats a mà a Ubrique (Cadis). Fes un cop d’ull a la botiga online de THE SANT i et caurà la baba. Aquest model val 450€ www.thesant.com

Disseny portàtil

Un disseny modern i divertit, ideat per Nahtrang per emportar-te allà on vulguis aquesta làmpada de FARO BARCELONA. Compta amb una autonomia de 5 hores i t’encaixarà dins i fora de casa. P.V.P.130€ www.faro.es

Ulleres Bauhaus

Les Walter & Wassily de NEUBAU EYEWEAR celebren el centenari de la Bauhaus amb un homenatge al seu fundador Walter Gropius, y al pintor Wassily Kandinsky. Tres models en edició limitada que combinen les formes rodones amb les línies rectes. P.V.P. 399€ www.neubau-eyewear.com

Menys és més

Les bosses de ATELIER BATAC, la dissenyadora Cristina Gómez celebren la feminitat moderna amb dissenys depurats que enamoren a primera vista. Atenció a tots els elements nostàlgics que tenen com les anses de la dècada de 1970. P.V.P. 325€ www.atelierbatac.com