El pasado 21 de diciembre, el Consejo de Ministros se celebró en Barcelona. Ante la reunión se produjeron numerosas protestas. En una de ellas, un agente rural se enfrentó a un agente de los Mossos d'Esquadra diciendo que defendía "la república", a lo que el mosso respondió "¿Qué república ni qué collons? ¡La República no existe, idiota!". La imagen fue grabada y el vídeo se convirtió en uno de los más vistos. Posteriormente, el agente fue sancionado. Pero ahora, según El Mundo, esa sación ha sido rebajada.

La División de Asuntos Internos del cuerpo ha propuesto limitar el castigo del mosso implicado, con número de placa 18849, a una "amonestación verbal" sin consecuencias disciplinarias. Según las fuentes de El Mundo, se trata de "un toque de atención por escrito".

El agente, por el momento, se ha negado a aceptar cualquier tipo de sanción, ni siquiera simbólica, ya que considera que no actuó de manera irregular. Su abogado sostiene que decir que la "República" no existe no es una ofensa, sino "un dato objetivo".

El Departamento catalán de Interior cedió a las presiones independentistas y abrió un expediente para decidir si el agente debía ser sancionado. Respecto al agente rural que, contraviniendo las normas para funcionarios de la Generalitat, se manifestó con el uniforme oficial, se desconoce si se le ha abierto expediente.