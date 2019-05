Así lo ha aseverado el creador en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su debut en el mundo literario, que se presentará el próximo jueves, 30 de mayo, en el Ateneo Mercantil de València en un acto abierto en el que actuarán seis bandas de rock. Además, el autor estará este fin de semana firmando ejemplares en Palo Market Fest y el que viene en Ruzafa Fashion Week.

El ilustrador ha destacado que maduraba desde hace tiempo la idea de lanzarse a la aventura literaria, puesto que es un "enamorado" del soporte papel y cree que "el fuego, la rueda y el libro son los mejores inventos de la humanidad".

Aunque en un principio pesó que la obra sería una recopilación de material anterior, una vivencia personal, un atropello y la convalecencia en el hospital, le hizo replantearse el proyecto y ha servido para que el 90 por ciento de la publicación sea nueva.

'La vida es corta, ¡desperdíciala!' combina las ilustraciones con reflexiones ingeniosas y aportaciones de colaboradores y amigos como Paco Roca, Paula Bonet, Modesto Granados, José Manuel Casañ, Boke Bazán o Ramón Palomar e, incluso, de su propia hija, Vega. Por lo tanto, es una obra "en la que hay mucho para ver y para leer", apostilla.

"UN LIBRO-PROTESTA, DE AUTODESTRUCCIÓN"

MacDiego reconoce que se trata de un volumen "complicado de describir" y e ironiza al llamarlo "un libro-protesta, de autodestrucción y no de autoayuda" porque critica, desde una perspectiva humorística, lo que no le gusta de un mundo a veces "ridículo y lleno de taras y manías".

Para hacerlo, elige como es habitual en su trayectoria, un tono irreverente y humorístico. "El humor es la mejor medicina, no hay que perderlo nunca", afirma McDiego, que apunta que su obra "no te arranca la carcajada pero te mantiene la sonrisa continua" y que, además, contiene partes de sus tres caras: "la familiar, la del trabajo, muy seria, y la de ser un poco rebelde".

El autor ha puntualizado que no se considera un provocador. "Yo intento sacar una sonrisa, no soy peligroso; las cosas que veo en televisión o la gente que quiere gobernar y que dice cosas preocupantes sí me parecen provocaciones", defiende.

MacDiego (Diego Ruiz de la Torre Gómez de Barreda, València, 1963) es uno de los editores y diseñadores gráficos más destacados del panorama valenciano de las últimas décadas. Coleccionista compulsivo de cómics, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el campo de la publicidad, con campañas especialmente significativas para Bancaja y su fundación, Cavaltour o el festival Cinema Jove. También ha participado en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, y ha sido comisario de algunas otras.