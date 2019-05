Según ha detallado la entidad en una nota de prensa, este plan se pone en marcha bajo las premisas de eficiencia y sostenibilidad, tanto económica como medioambiental, con el objetivo de ser "pionera en materia de movilidad sostenible".

El plan consiste en una aplicación que conecta a distintos proveedores de movilidad, poniendo a disposición del usuario "una solución de movilidad intermodal 360 grados". Así pues, facilita información en tiempo real de alternativas de transporte público (metro, cercanías o autobús) acceso a opciones privadas (vehículos de transporte compartido) y alquiler de patinetes o bicicletas eléctricos, entre otros, para llegar desde cualquier punto de la ciudad hasta el campus de la Universidad, ubicado en la Ciudad del Conocimiento en Dos Hermanas (Sevilla).

De este modo, el usuario podrá acceder a las alternativas de transporte disponibles para elegir la opción más conveniente, siempre con tres variables diferenciales tales como tiempo, precio y emisiones de CO2 a la atmósfera. Durante junio, la aplicación se probará en un centenar de dispositivos y estará totalmente operativa antes de iniciar el curso.

Para el desarrollo de esta App, la Universidad Loyola ha apostado, de la mano de Telefónica, por la solución integral AIO (All in One), desarrollo de la startup sevillana del mismo nombre, especializada en innovación en movilidad sostenible.

AIO nació en la aceleradora Andalucía Open Future, impulsada por Junta de Andalucía y Telefónica, quienes han acompañado a sus fundadores desde que era una idea hasta su impulso en el mercado.

La Universidad ha valorado este medida como una manera de contribuir al "desarrollo del tejido empresarial innovador andaluz, incorporando soluciones de startups traccionadas por Telefónica".

"Todas las opciones de transporte estarán integradas en la aplicación, en la que, además, se hará un cálculo de la huella de carbono que vamos generando", ha subrayado el gerente de la Loyola Andalucía, Manuel Molina, quien ha reiterado que para su centro la preservación del medio ambiente "es fundamental" y lo quieren demostrar "tanto en las características del diseño de nuestro nuevo Campus, que aspira a la certificación Leed Gold, como en la forma de desplazarnos hasta él".