"Los sevillanos quieren y necesitan cambio", ha proclamado Pimentel en esa línea en el acto de cierre de campaña electoral de Cs en Sevilla, que se ha celebrado en los exteriores del Casino de la Exposición de la capital hispalense y en el que ha estado arropado por el líder del partido en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

Álvaro Pimentel se ha declarado "encantado, feliz, con mucha energía" en el último día de campaña de los comicios locales del 26 de mayo, y ha dedicado palabras de agradecimiento a su equipo por la labor realizada, a su familia, a Marín por su respaldo en este acto y a los sevillanos "por la ilusión" que le han transmitido, y "las ganas por transformar Sevilla para que ocupe el lugar que le corresponde".

El alcaldable ha dicho que quiere "luchar por una Sevilla mejor para mis hijos" y ha comentado que "nunca hubiera imaginado la felicidad que es llevar el proyecto de Ciudadanos a todos los barrios de Sevilla".

En esa línea, se ha mostrado seguro de que el partido naranja está "muy cerca de hacer historia" para la capital andaluza, pero para ello ha pedido a los militantes de la formación que transmitan su mensaje y su proyecto "persona a persona", porque "hay muchos indecisos y desencantados todavía con las viejas políticas continuistas de PP y PSOE", frente a las que ha situado a Cs como "la única alternativa real", abanderando "un proyecto regenerador y de cambio".

"Vamos a liderar la Sevilla del siglo XXI", ha exclamado Pimentel, que ha hecho alusiones en su intervención a los "derroteros" del Gobierno central de Pedro Sánchez, que "ya se ha unido con sus socios populistas de Pablo Iglesias y con los independentistas, y nos quiere meter la mano en el bolsillo a todos con un sablazo fiscal", según ha criticado.

Ha enfatizado que "eso no lo podemos consentir", se ha comprometido a que el Ayuntamiento de Sevilla sirva de "dique de contención" a esas políticas del Gobierno central y ha querido lanzar al PSOE un "claro" mensaje de que "Sevilla no va a ser rehén de los acuerdos con populistas y soberanistas". "No lo vamos a permitir nunca", según ha aseverado.

Pimentel ha prometido tratar a todos los barrios "por igual", dedicándoles "la debida atención", y a "dignificar la vida de todos los sevillanos".

El candidato ha concluido animando a ir a votar el domingo a Ciudadanos "con ilusión y esperanza", gritando "que Sevilla nos duele, nos importa, que Sevilla quiere cambiar" y "nos necesita". "No le vamos a fallar", ha finalizado.

RESPALDO DE JUAN MARÍN

Por su parte, el líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha defendido que el partido naranja va a "cambiar el Ayuntamiento de Sevilla de la mano de un hombre que tiene un proyecto que cree" en la ciudad y es "capaz de mirar al futuro que queremos, y de mirar a la cara de los ciudadanos".

Marín ha subrayado que Cs volverá a "darle la vuelta a las encuestas" este domingo y Pimentel "lo va a hacer muy bien" como alcalde "porque conoce la realidad de la gente", según ha valorado.