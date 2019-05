Gérard Mourou recibió el Nobel por "sus significativas invenciones en el campo de la física del láser". Mourou visita España para participar en unas conferencias en torno a sus trabajos de investigación, en el marco de la Temporada cultural del Institut français de España 'Nosotros, Europa'. Hablará de la contribución de sus descubrimientos científicos referentes a la luz láser ultra intensa, así como de su relación con la investigación europea.

El desarrollo de esta fuente de luz representa para Europa la oportunidad de destacar en el campo de la investigación internacional. "Lo que me hace soñar, son todas esas aplicaciones futuras. Cuando trabajamos, esa es la pasión que nos anima y no las esperanzas de recibir un Nobel. Es nuestra curiosidad, nuestra sed de conocimiento que me hace continuar, y después de este premio, sin duda voy a continuar", confiesa el profesor Mourou.

El profesor Gérard Mourou (nacido en 1944 en Albertville - Francia) realizó sus estudios en la Universidad de Grenoble y posteriormente obtuvo el grado de doctor en la Universidad de París 6 en 1973. A partir de 1991, dirige el Center for Ultrafast Optical Science de la Universidad de Michigan donde es profesor emérito, y en la actualidad, trabaja en el `'Haut Collège de l'Ecole polytechnique'.

En 2005, dirigió el lanzamiento de 3 laboratorios en Europa llamados 'Extreme Light Infrastructure' ubicados en República Checa, Hungría y Rumanía. Los investigadores de este programa buscan una manera de desarrollar la luz láser más potente del mundo. Gérard Mourou contribuye al proyecto trabajando en la técnica de la amplificación láser, la cual produce una luz extrema y genera impulsos energéticos ultracortos y de gran potencia.

Este tipo de luz puede aplicarse a distintas áreas; por ejemplo al estudio de la formación de partículas en el vacío espacial, al grabado de metales oe la oftalmología: estos avances permiten, por ejemplo, operaciones de córnea para corregir la miopía. Se espera que en el futuro esta tecnología pueda ser utilizada para eliminar los desechos espaciales que orbitan alrededor de la tierra.

También podría permitir el desarrollo de un nuevo método para eliminar los desechos plásticos mediante una modificación en la composición de sus partículas para que se disolvieran al contacto con el agua. En el sector nuclear, los láseres podrían cambiar la composición de los protones y neutrones lo que permitiría reducir su tiempo de degradación de un millón de años a tan solo 30 minutos.

El profesor Mourou es miembro de la Academia Americana de Ingeniería y miembro extranjero de la Academia de Ciencias de Rusia y de la Academia Austriaca de Ciencias. Es también caballero de la Legión de Honor. El 2 de octubre de 2018, fue galardonado con el Premio Nobel de Física por un trabajo conjunto con Donna Strickland, y sus aportaciones relativas a la amplificación láser.

El Institut Français de Sevilla y la Universidad de Sevilla han organizado este acto que se enmarca en la temporada cultural 'Somos Europa', la que el Instituto propone un conjunto de eventos en los ámbitos de la creación artística, del debate de ideas, de la educación y de la cooperación universitaria.