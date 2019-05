La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha calificado este viernes de "mala noticia" el anuncio de dimisión de la primera ministra británica, Theresa May, porque "anticipa un periodo de dificultades" y "un brexit duro".

"El 'brexit' duro parece en estas circunstancias una realidad casi imposible de frenar", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que la dimisión es una "mala noticia" para quienes "deseamos una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea".

La portavoz ha dejado claro que el Gobierno tiene preparadas todas las "medidas de contingencia" que son de su responsabilidad para "garantizar la mejor situación" de los ciudadanos y empresas españolas con intereses en el Reino Unido.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió al Reino Unido una "clarificación rápida" sobre el brexit. "Es demasiado pronto para especular sobre las consecuencias de esta decisión. Los principios de la Unión Europea continuarán aplicándose con la prioridad de preservar su buen funcionamiento, lo que requiere una clarificación rápida", apuntó el mandatario en un comunicado.



Según Macron, esto debe también servir para recordar que "en un momento importante de decisión, los votos negativos sin un proyecto alternativo conducen a un callejón sin salida". Macron envió un mensaje personal de apoyo y agradecimiento a May y alabó su "valiente trabajo" en la aplicación del "brexit", "dentro del interés de su país y el respeto a sus socios europeos", según el comunicado.

Merkel 'respeta' la decisión

La canciller alemana, Angela Merkel, ha recibido "con respeto" hacia la primera ministra británica su decisión de dimitir e insistió en la importancia de un brexit ordenado. En una rueda de prensa ordinaria, la viceportavoz del Gobierno Martina Fietz señaló que Merkel "ha tomado nota con respeto" de la decisión de May y agregó que la canciller subrayó que la cooperación entre ambas fue siempre buena y "de confianza" y que así se mantendrá.



Agregó que para el Gobierno alemán siempre ha sido importante mantener una "estrecha cooperación y vinculación" con el Reino Unido y que la intención es que así siga siendo. Respecto a la situación en torno al brexit, Fietz recordó que la fecha para la salida del Reino Unido de la Unión Europea está fijada para el 31 de octubre, y sobre la posibilidad de un nuevo referéndum, que calificó de algo "hipotético", subrayó que es un asunto interno de los británicos.



Reiteró el interés tanto de Alemania como de la Unión Europea de una salida ordenada y de que "se pueda hallar una buena solución", y aseguró que un "brexit" sin acuerdo "no puede ser del interés de nadie".

Juncker, "sin alegría personal"

La Comisión Europea ha dicho que el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, ha recibido la información sobre la dimisión de May "sin alegría personal", pero se mostró dispuesto a trabajar con su sucesor.



"El presidente Juncker siguió el anuncio de la primera ministra May esta mañana sin alegría personal. El presidente apreció y le gustó mucho trabajar con la primera ministra May y, como ha dicho antes, Theresa May es una mujer con coraje por la que tiene gran respeto", declaró la portavoz de la CE Mina Andreeva, en la rueda de prensa diaria de la institución.



Añadió que Juncker "respetará igualmente y establecerá relaciones de trabajo con cualquier nuevo primer ministro, sea quien sea". También recalcó que la posición de la Comisión con respecto al acuerdo del "brexit" no ha variado tras el anuncio de la dimisión de la "premier".



Bruselas ha subrayado en numerosas ocasiones que el pacto de salida negociado entre el Gobierno de Theresa May y la UE no se reabrirá, pero que sí es posible revisar la declaración política que recoge las líneas generales sobre la futura relación entre las dos partes.