La candidata del PSOE al Parlamento Europeo Inmaculada Rodríguez-Piñero ha apostado por la "unidad de actuación" para alcanzar "cambios fundamentales" como la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y la armonización de aduanas para que "las reglas del juego sean iguales para todos".

Así se ha pronunciado la eurodiputada este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, después de mantener un desayuno de trabajo con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, y el presidente de la Fundación Pro AVE, Federico Félix.

La candidata socialista al Parlamento Europeo ha destacado que la "unidad de actuación" en defensa del Corredor Mediterráneo dio un "éxito seguro", pues ha detallado que, con el cambio de Gobierno en España, desde la Generalitat, las organizaciones empresariales, sindicatos y todos los grupos políticos, trabajaron juntos "en defensa de algo que es imprescindible para la Comunitat Valenciana".

"Hemos identificado otros focos donde debemos de poner la misma estrategia y unidad de ación para conseguir que en la Unión Europea (UE) se hagan una serie de cambios que son fundamentales", ha sostenido Rodríguez-Piñero.

En este contexto, la candidata socialista ha resaltado dos elementos "estratégicos", como la reforma de la PAC, que cree que "necesariamente tiene que recoger las prioridades y las necesidades de la agricultura mediterránea"; y conseguir la armonización en las aduanas.

"No podremos ser competitivos mientras haya competencia desleal de terceros países que no cumplen las normas que exigimos a nuestras empresas y a nuestros sectores agrarios, porque se permite que entren por otros puertos donde no se realizan ni las inspecciones ni los controles", ha criticado.

Por ello, Rodríguez-Piñero ha subrayado la importancia de "trabajar juntos" para que "las reglas del juego sean iguales para todos, frenar la competencia desleal y ayudar a nuestra agricultura, que también es un sector estratégico".

Por su parte, preguntado por sus peticiones a la candidata, Boluda ha señalado que "la lista es tan amplia que empezaría por el Corredor, seguiría por las naranjas y más infraestructuras que también son necesarias; y el acceso norte del Puerto, que también es necesario". "Que nos defienda", ha apostillado el presidente de AVE.

Por otro lado, Félix ha apuntado que desde la Fundación Pro-AVE están "coleando mucho por el Corredor" y ha asegurado que con Rodríguez-Piñero tienen a "una joya para que nos ayude y nos diga cosas que nos pueden servir para seguir empujando esa infraestructura, tan necesaria para los intereses del conjunto de la sociedad valenciana".

"ESTÁ EN JUEGO QUÉ EUROPA QUEREMOS"

La candidata socialista al Parlamento Europeo, preguntada por la campaña electoral, ha destacado que es "crucial, porque está en juego qué Europa queremos: si queremos votar a aquellos que queremos una mejor Europa o a aquellos a quienes defienden acabar con ella o que pactan con los que quieren acabar con ella".

Rodríguez-Piñero ha considerado que es "muy difícil" hablar de Europa y cree que ha sido "fundamental" la coincidencia de los comicios europeos con los municipales. "Lo importante es cómo acercar Europa a los ciudadanos, y lo hacemos cuando vamos de la mano con los ayuntamientos", ha asegurado.

"He visto interés en todos los sitios a los que he ido y he visto una magnífica aceptación de lo que es la apuesta por la socialdemocracia, que creo que es la única opción mayoritaria para poder ayudar a hacer ese cambio de rumbo que Europa necesita", ha zanjado.