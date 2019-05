El actual alcalde y candidato del PSOE a revalidar el cargo en las elecciones del próximo domingo, Juan Espadas, aspira a conseguir una mayoría suficiente que le permita no depender de pactos. Frente a las críticas de toda la oposición, defiende sus actuaciones en los barrios de Sevilla y su modelo de ciudad.

En la campaña de 2015 aspiraba a convertirse en alcalde. En esta, a revalidar el cargo. ¿En cuál ha sentido más presión?

Esta es una campaña mucho más interesante, como reto personal y profesional. Tienes un trabajo hecho, un balance que poder aportar, no planteas simplemente ideas sugerentes o propuestas programáticas, sino que al final lo que estableces es un proyecto de ciudad, que has podido contribuir a ir cimentando y que es creíble porque lo puedes mostrar, porque la gente te ha visto gestionándolo, tu estilo de Gobierno de la ciudad, una forma de relacionarte con los ciudadanos, de plantearles desde la cercanía que vas avanzando en la solución de las distintas cuestiones que tiene la ciudad. Es una campaña muy especial y en la que además estoy recibiendo también cariño y una valoración que creo que es razonablemente positiva.

El CIS le sitúa cerca de la mayoría absoluta. ¿Se cree el sondeo?

Las encuestas tienen que valer de alguna manera para orientarte. Yo constato que la buena valoración que se demuestra en las encuestas coincide con lo que veo que se respira en la calle. Pero no hay ni que relajarse ni conformarse, lo que hay que hacer es llamar a la participación, que es lo que hacemos, y que finalmente lo que son intenciones de voto se conviertan en voto real, voto en urna.

Ha gobernado esta legislatura en minoría con 11 concejales. ¿Cuántos aspira a conseguir el domingo?

Entre 11 que tiene actualmente el PSOE y 16 que es la mayoría absoluta puede imaginarse. Los que hagan posible un Gobierno mayoritario, sólido y fuerte del PSOE que no tenga que hipotecarse por pactos que le hagan no poder alcanzar los objetivos que creo que necesita la ciudad o, en algunos casos, perder la personalidad que tiene el proyecto, que es lo que están valorando positivamente los sevillanos.

Si llegado el momento tuviera que pactar para mantener la Alcaldía, ¿prefiere a Adelante Sevilla o a Cs?

Creo que son las demás fuerzas políticas las que tendrán que estudiar, si se confirman estos datos de una amplia mayoría y tienen interés en llegar a algún tipo de acuerdo, qué tipo de propuesta es la que le hacen al PSOE. Porque no voy a plantearlo en términos de buscar un pacto con una fuerza política si no es imprescindible. Y creo que si he gobernado con 11 concejales, imprescindible no va a ser. Antes que desnaturalizar ese Gobierno, prefiero continuar con una mayoría, en este caso, la que decidan los sevillanos.

Su mandato no ha sido de grandes proyectos, ¿por qué?

Porque, primero, lo impiden las leyes que actualmente hay a nivel estatal sobre restricciones en materia de equilibrio presupuestario y de control del déficit. Inventaron una cosa que se llama el techo de gasto, que hace que los ayuntamientos tengamos limitada nuestra capacidad de invertir. Por tanto, no podemos ir a grandes inversiones como en otros momentos de la historia en las ciudades, sino que tenemos que saber distribuir bien esas inversiones. Nosotros hemos puesto en marcha una maquinaria parada de inversión pública en los barrios de la ciudad, que estaba muy necesitada de financiación en actuaciones del día a día de la gente. Por eso creo también que alcanzamos una gran valoración, porque la gente ha sentido muy cerca dónde estaban los ingresos y los gastos municipales. A qué se estaban dedicando las inversiones en la ciudad. En sus propios barrios, en sus entornos, en necesidades urgentes.

La oposición, sin embargo, le acusa de tener los barrios muy abandonados, de estar desenchufado. ¿Qué tiene que decir?

No se consigue la confianza de los ciudadanos con eslóganes ni con cosas tan previsibles y machaconas. Es falso, porque objetivamente los datos están ahí. Solo la inversión que hemos hecho a través de Emasesa es de 120 millones de euros, mientras que el PP en cuatro años invirtió 24. Los números cantan. Si yo estoy desconectado, imagínese el PP cómo estaba, sencillamente muerto. Por tanto, es falso. Y luego otro tipo de cuestiones que machaconamente están queriendo trasladar son sencillamente falsas. Puede haber cosas que mejorar, claro que sí. Pero una cosa es mejorar determinados servicios y otra es que aparezca como lo que no es. Si vemos las encuestas de satisfacción de los ciudadanos, no coinciden con lo que dicen los partidos políticos en la oposición. Es curioso, cuando se valora la limpieza, por ejemplo, y recibe un aprobado alto, no coincide con lo que dice el PP. Cuando alguien no encuentra forma de hacer oposición o de hacer propuestas constructivas, generalmente sobreactúa o directamente miente.

También le acusan de no tener un modelo de ciudad. ¿Lo tiene? ¿Puede resumirlo?

Eso sí que es radicalmente falso. Si hay alguien que tiene un modelo de ciudad es el PSOE, porque es justamente el que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se sustenta el modelo de ciudad de Sevilla. El modelo de ciudad no se hace con un grupo de expertos en un par de sesiones de trabajo, ni se cubre en un programa electoral. Es fruto de una planificación, de una ordenación urbana, de un instrumento de ordenación urbanística como el PGOU de 2006. Y, además, es objeto de una planificación estratégica como la que ha hecho este Gobierno, el Plan Sevilla 2030, que es el que he impulsado como alcalde y el que se aprobó en el Pleno municipal con el apoyo de todas las organizaciones, instituciones de la ciudad, universidades, empresarios, sindicatos... Ese es el modelo de ciudad y la planificación estratégica de la ciudad. Por tanto, quien dice eso es que sencillamente no sabe ni lo que es modelo de ciudad y encima se opone a una planificación estratégica de la ciudad. Por tanto, es tan burdo ese tipo de crítica que lo único que consiguen es una sonrisa de quien lleva 25 años trabajando en estas cuestiones y tiene mucho más que aportar que otros que no han tenido experiencia de gestión nunca.

¿Cuál es su espinita clavada de esta legislatura, el proyecto que le hubiera gustado sacar adelante y no ha sido posible?

Hay varias cosas. El PP bloqueó, por ejemplo, la prolongación del tranvía, que ya podría estar en obras. Hay elementos con respecto al desarrollo de determinados proyectos en zonas de transformación social que me hubiera gustado ir más rápido, y lo haremos ahora en estos cuatro años, para intentar, por ejemplo, la rehabilitación de Pajaritos o la de Alcosa. Fundamentalmente, por la necesidad de financiación también de otras administraciones. Hay proyectos también de infraestructuras, la modernización del Ayuntamiento... Justo las cosas que pongo como ejemplo de a qué nos tenemos que dedicar estos próximos cuatro años, que es justamente aquello que no ha avanzado al ritmo que a mí me gustaría.

¿Y de qué se siente orgulloso?

De cómo hemos sido capaces de desbloquear proyectos importantes generadores de empleo en la ciudad. Hemos conseguido reducir un 20% la tasa de desempleo en Sevilla en cuatro años. Le hemos dado la vuelta como un calcetín al posicionamiento de la ciudad en el conjunto de las ciudades de España. Y hemos empezado, por ejemplo, a conseguir financiación europea, más de 100 millones de euros, para proyectos a desarrollar en la ciudad en cuestiones de referencia: sostenibilidad, energía, etc. Eso te demuestra que la materia prima es buena, pero que no había en el pasado mandato un equipo gestor ni mínimamente eficiente para construir algo sólido.

¿Hay posibilidad de que en el próximo mandato se reactive el metro?

Es una obligación de todos los grupos políticos. Tenemos que dejar de perder el tiempo en discusiones y debemos concentrarnos en por dónde reanudar las obras, cuáles serían los tramos prioritarios, cuál sería el modelo de financiación. Espero que el presidente de la Junta, de una vez por todas, deje de guardar silencio y diga si quiere o no una financiación entre el Estado, la comunidad autónoma y algún tipo de colaboración económica del Ayuntamiento. Por tanto, no es una cuestión elegible, es una obligación y debe ser nuestro primer acuerdo más allá de las fuerzas políticas que gobernemos en cada Administración, debe ser el primer acuerdo importante del próximo mandato.

¿Cuál es la primera medida que tomará si revalida el cargo?

Aprobar el presupuesto municipal que han bloqueado los grupos de la oposición y que ahora mismo tiene paralizadas algunas inversiones importantes para los ciudadanos, su día a día, su gestión. A partir de ahí, reanudaremos las obras del tranvía, porque creo que es una infraestructura fundamental para conseguir llegar a Santa Justa y volver a entrar en el Casco Antiguo de la ciudad. Completar ese anillo nos permitirá mejorar la movilidad y el acceso al Casco Histórico incrementando la peatonalización y la disminución del vehículo privado. Además, proyectos como el paseo Juan Carlos I, la rehabilitación de algunos edificios importantes de patrimonio municipal, como el Alcázar... Para que se haga una idea, tenemos cien proyectos ahora mismo, iniciados, en trámite o pendientes de licencia, por 3.500 millones de euros para los próximos cuatro años.

¿Sus propuestas en materia de vivienda?

Recuperar, que ya lo hemos aprobado en este mandato y lo ejecutaremos en el próximo, el Plan de Vivienda Municipal, que va a significar en torno a 3.000 viviendas entre la promoción de vivienda pública y la vivienda protegida privada. El PP dejó en un cajón la vivienda protegida, a precio asequible. Sevilla necesita urgentemente vivienda social, vivienda en alquiler y vivienda protegida impulsada desde el Ayuntamiento y es una de nuestras primeras prioridades, junto con la rehabilitación de barriadas degradadas, como el caso de Pajaritos y otras.

¿Va a regular los alojamientos turísticos?

Los vamos a regular, y siempre lo haremos teniendo en cuenta la proporcionalidad con la planta hotelera y que no produzcan una sobreexplotación en algún punto que origine expulsión de residentes o pérdida de identidad en un barrio. No es un problema grave ahora mismo en Sevilla, pero debemos ordenarlo y planificarlo para que no sucedan situaciones como la de Barcelona o algún otro punto.

¿Cuáles son las medidas más importantes que propone en materia de empleo?

En primer lugar, continuar con los programas de empleo propios del Ayuntamiento, sobre todo en zonas de transformación social -Tres Barrios, Amate, Torreblanca, Polígono Sur, Polígono Norte-, para seguir reduciendo esas tasas de desempleo en los barrios con tasas más elevadas. Programas propios, sobre todo, dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social. Y también apoyo al empleo autónomo, a los jóvenes emprendedores, a las iniciativas que crean su propio negocio. Ese es el objetivo básico desde el punto de vista del empleo y, sobre todo, conseguir acordar inversiones de proyectos empresariales potentes que van a ser generadores de empleo en cantidad y calidad muy fuerte. Me estoy refiriendo claramente al Puerto, al sector aeroespacial -Aerópolis, al proyecto Airbus- y algunos otros proyectos en el área metropolitana.

¿Por qué Sevilla no tiene más sombra?

Sevilla es la quinta ciudad de España en metros cuadrados por habitante de zona verde. Por tanto, Sevilla sí tiene sombra, tiene muchísima sombra, tiene más de 240.000 árboles. ¿Puede tener más? Sí. Nuestro objetivo es un mínimo de 5.000 árboles plantados cada año. Este año hemos llegado casi a los 6.000. Es fundamental para luchar contra el cambio climático, pero Sevilla es una de las ciudades más verdes de España, por tanto no es posible en este caso que aceptemos que no lo somos, objetivamente no es cierto.