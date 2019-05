Puig muestra su 'voluntad' de nombrar a Lerma senador territorial y espera que sea antes de verano

Así se ha pronunciado Puig antes de mantener un encuentro con representantes de entidades del Marítim, en el que también han participado Lerma y la candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, al ser preguntado por los medios sobre si Lerma continuará en el Senado.

Ha explicado que la comisión ejecutiva nacional del PSPV tomará la decisión "en los próximos días" sobre los senadores territoriales, aunque ha puntualizado que "no es ningún secreto" que su voluntad es que Lerma continúe.

"Creo que aporta lo que es el trabajo histórico, aporta la defensa actual de esa propuesta valenciana, de esa vía valenciana de concordia en España y, al mismo tiempo, de defensa del autogobierno de los valencianos", ha señalado Puig.

Preguntado por la intención desde la Mesa de Les Corts Valencianes de que el nombramiento de los cinco senadores territoriales se produjera antes de verano, Puig ha comentado que espera y cree que será posible hacerlo antes de esa fecha, aunque ha puntualizado que corresponde a los grupos parlamentarios.

Asimismo, respecto a cómo se repartirán los cinco senadores territoriales entre los seis grupos parlamentarios, el 'president' en funciones ha puntualizado que "no va por grupos, sino por votos". "Es como en la Mesa de Les Corts, había que evidenciar la mayoría que sostiene el conjunto del hemiciclo. Ahora, es evidente que se trata de trasladar al Senado lo que ha sido la voluntad de los ciudadanos", ha subrayado.

En este contexto, ha considerado que es "extraordinariamente negativo y antidemocrático lo que se ha hecho en Cataluña de impedir al PSC tener al senador que le corresponde".

"Vamos a elegir a aquellos que considere el PSPV, aquí sí que hay un estado democrático absolutamente razonable. No estamos en una situación de vetar a nadie, no es el planteamiento, pero tampoco será senador aquel que no tenga los votos suficientes", ha advertido Puig.

Lerma, por su parte, ha apuntado que espera que Les Corts "tengan posibilidad de proponer relativamente a los senadores". "Ahí nos enteraremos definitivamente de quiénes son los candidatos propuestos", ha añadido.

También ha indicado el expresidente, preguntado por si sería partidario de suspender a los políticos presos electos si repitiera como senador, que son "decisiones legales". "España es un estado de derecho y quien tiene que adoptar esa decisión es, por supuesto, el poder judicial. Yo respetaré absolutamente la decisión que tome", ha aseverado Lerma.