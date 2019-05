Después de que el Congreso le pasara la patata caliente al Tribunal Supremo sobre la suspensión de los diputados presos y que el Alto Tribunal se la devolviera este jueves, la suspensión, que desde el Gobierno dan por hecha atendiendo al reglamento del Congreso de los Diputados, parece que no será inmediata y podrá retrasarse, al menos, hasta después de las elecciones del próximo domingo.

Entre las funciones de los diputados están su asistencia a las sesiones del Pleno, así como las comisiones o reuniones del grupo parlamentario correspondiente. También pueden votar y, con la legistalura recién iniciada, acudir a la ronda de consultas con el Rey para elegir un candidato a la presidencia del Gobierno.

[A FONDO: El Congreso todavía no decide si suspende a los presos y pide un informe a los letrados.]

Por tanto, durante el tiempo en que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull no estén suspendidos, sus funciones estarían intactas y podrían llevar a cabo todas estas actividades con las limitaciones, eso sí, de su estancia en prisión preventiva. La clave, en este caso, sería el Supremo, que debería autorizar o denegar su salida de la cárcel para "realizar algún tipo actividad o celebrar cualquier reunión", apunta Isabel Álvarez, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas ICADE.

Ronda de consultas

De hecho, JxCat ya ha anunciado su decisión de proponer a su cabeza de lista por Barcelona, el preso Jordi Sánchez, como representante del partido en la ronda de consultas que emprenderá el Rey en las próximas semanas de cara a la sesión de investidura. No así ERC, que también tiene en Soto del Real a su cabeza de lista, Oriol Junqueras, que se mantiene en la negativa de participar en encuentros con el rey Felipe VI.

Si bien lo más probable es que la suspensión de estos diputados se produzca en un "corto plazo" y antes de esta ronda, como apunta Álvarez, en el hipotético caso de que no se hubiera procedido a ella, Jordi Sánchez podría reunirse con el monarca como representante de JxCat. Una situación inédita que requeriría igualmente el permiso del juez Marchena para poder salir de prisión, pero que sería una posibilidad para cualquier diputado.

En este supuesto, que no se va a dar, según apuntan de forma rotunda los expertos, el rey tiene la posibilidad de decidir la fecha en que empieza esa ronda de consultas e incluso el orden de las reuniones. "Hasta la fecha se solía hacer de menor a mayor representación, pero esto no es una cuestión que sea preceptiva", apunta la catedrática. No obstante, incide, ni el rey ni la Casa Real tienen poder de vetar en esta ronda de consultas a las personas que deben acudir, ya que las reuniones se llevan a cabo con los representantes que eligen los grupos parlamentarios.

Reuniones parlamentarias

Los diputados también podrían, con el permiso de Marchena para salir de prisión, acudir a las reuniones de sus respectivos grupos, aunque tampoco está previsto que se celebre ninguna antes de que se produzca la suspensión. En cuanto a las votaciones que se celebren en las sesiones plenarias, la mayoría deben realizarse de forma presencial puesto que algunas son anónimas y requieren la presencia física de los diputados. Sólo en casos muy concretos podrían llevarse a cabo de forma telemática y en ningún caso está permitido delegar el voto.

Lo mismo sucedería con Raül Romeva, el único senador en prisión, cuya situación, explica Álvarez, es exactamente igual a la de los diputados. En cualquier caso, en el momento de la suspensión, ésta tiene un efecto inmediato, por lo que, cualquier reunión o asistencia de Jordi Sánchez en Zarzuela o de cualquier otro parlamentario preso quedaría totalmente anulada de forma automática.