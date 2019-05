Cultura.- Cinema Jove rememora el muro de Berlín con el ciclo 'Youth & The Wall' CINEMA JOVE

Para el director del festival, Carlos Madrid, esta es una "ocasión especial" para rememorar un hecho histórico: "Este aniversario nos sirve de pretexto para hacer un repaso, a través del cine, de la vida en Berlín a ambos lados del muro, durante los 28 años que estuvo erigido".

El muro que rodeó Berlín Oeste de 1961 a 1989 provocó que la juventud y las manifestaciones culturales urbanas tomaran caminos diferentes, un hecho que, según Carlos Madrid, ha querido recoger este ciclo. "Las seis películas muestran el trastorno que produjo esta separación en sus habitantes, contado a través de diferentes prismas como las subculturas musicales, las relaciones personales y amorosas e incluso el terrorismo", ha detallado.

El conjunto de las seis películas se ha seleccionado "en la línea de Cinema Jove, poniendo el foco en la descripción de la vida de los jóvenes, del impacto del muro en el ámbito personal, afectivo, social, cultural y político".

Uno de los títulos que se proyectarán es 'Goodbye Lenin!' (Wolfgang Becker, 2003), el único del ciclo que narra la vida tras la caída del muro. En 1990, para proteger a su frágil madre de un 'shock' fatal después de un largo coma, un joven intenta evitar que se entere de que su amada nación, Alemania Oriental, ha desaparecido tal y como la conoce.

La película fue un éxito de público y crítica y obtuvo numerosos galardones y nominaciones, incluidos el premio a la mejor película europea en los Premios Goya, los César o los premios de la European Film Academy, entre otros.

Otro de los títulos es 'The Invisible Frame' (Cynthia Beatt, 2009), un camino poético a través de paisajes variados a lo largo del antiguo muro de Berlín. "Una curiosidad que recoge el espíritu del documental experimental 'Cycling the Frame', protagonizado también por Tilda Swinton, en el que esta recorría el muro al completo desde el lado occidental. En 'The Invisible Frame', veinte años después, recorre los mismos lugares, pero esta vez a ambos lados del muro", ha subrayado Madrid.

En otra de las películas del ciclo, 'B-Movie. Lust and Sound in West Berlin 1979-1989' (Jörg A. Hoppe, Heiko Lange, Klaus Maeck, 2015), se encuentra Tilda Swinton grabando 'Cycling the Frame', además de otros artistas de la talla de Nick Cave, Blixa Bargeld o David Bowie. Música, arte y caos en el salvaje Berlín Oeste de los años ochenta. "El interés de la cinta lo centra la eclosión de la vida cultural y creativa en el Berlín Occidental", destaca Carlos Madrid.

En otra cinta, el auge de la escena punk y la influencia de música y subculturas importadas del Reino Unido acompañan a la historia central de 'Never Mind the Wall' (Connie Walter, 2001). En 1982, Nele viaja de Alemania Occidental, donde conoce a Capitán, cantante de una banda. Se enamoran, pero el régimen les impide volver a verse.

Poco antes, Volker Schlöndorff rodaba 'El silencio tras el disparo' (2000), en la que narra la vida de Rita Vogt, una terrorista alemana que abandona la revolución y se establece en Alemania Oriental con una nueva identidad, y donde vive con el temor constante de perder su tapadera.

La ruptura de las relaciones personales durante esta etapa está también reflejada en otro de los títulos, 'La promesa, un amor, un muro, una esperanza' (Margarethe von Trotta, 1994). En otoño de 1961, justo después de la construcción del muro de Berlín, Sophie y Konrad intentan escapar del lado oriental al occidental, pero Konrad no lo consigue. Durante los siguientes 28 años solo se ven en cuatro ocasiones.

El Festival Internacional de Cine de València - Cinema Jove está organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC) y está reconocido por la Federación Internacional de Productores de Filmes (FIAPF).