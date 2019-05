El candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles su intención de ubicar en Puertollano (Ciudad Real) el Centro Regional de Investigación e Innovación para toda la Comunidad Autónoma.

Durante un acto electoral en la Plaza de las Palmas del municipio ciudadrealeño, García-Page ha explicado que tiene la intención, durante los próximos cuatro años, de que las siete ciudades más grandes de la región cuenten con una entidad regional especializada en distintos ámbitos -unas en el cultural y otras en materia de turismo-, que en el caso de esta localidad se dedicará a la investigación.

En este punto, ha destacado que, junto a las cinco capitales, Puertollano y Talavera de la Reina van "a tener más apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha" con él de nuevo en la Presidencia, pues confía en ganar la Comunidad Autónoma y las cinco diputaciones el próximo domingo, día 26.

"Espero seguir de presidente el domingo pero aunque no fuera así el compromiso vital que yo he asumido con mi tierra en estos cuatro años me obliga de por vida. Puedo dejar de ser presidente, o lo dejaré si la gente quiere dentro de otros cuatro años, pero yo creo que nunca podré dejar de tener a Castilla-La Mancha en mi prioridad".

Con su visita a Puertollano se ha comprometido a venir a abrir "un hospital de justicia", asegurando que los de Toledo, prácticamente terminado; y los de Cuenca y Guadalajara, que están al 70 por ciento, "se van a inaugurar con rapidez", mientras que el de Albacete y el del municipio ciudadrealeño lo harán a lo largo de la legislatura, comprometiendo su cargo si no sucede así.

Emiliano García-Page ha destacado que se va a iniciar "una nueva etapa en la que las cosas no solo van a ir a mejor que cuando gobernaba Cospedal sino que tienen que ir mucho mejor", ha comentado.

"CAMBIO DE PROGRESO"

Previamente, la candidata a la alcaldía, Isabel Rodríguez, ha destacado que "aquí el único partido que interpreta el cambio que desea la ciudad es el cambio de progreso" que representa el PSOE, por lo que ha pedido "la confianza y el esfuerzo" para ser alcaldesa con la fuerza de los votos en las urnas.

El secretario regional del PSOE y cabeza de lista a las Cortes regionales, José Manuel Caballero, ha abundado en el argumento de que "el peligro" que hay ahora en el municipio, si los socialistas no obtienen mayoría, es "que vuelva Cospedal".