Mientras ya a finales de 2017 el entonces ministro de Fomento, el popular Íñigo de la Serna, declaraba la decisión adoptada para rescindir el contrato adjudicado respecto al túnel sur del futuro tramo Dos Hermanas-Coria de la SE-40, para "redactar una actualización del proyecto, incorporar las nuevas necesidades" y licitar de nuevo las obras, Modesto González considera "un grave insulto a la inteligencia que 14 años después de tener que estar a pleno funcionamiento, el Ministerio se dé ahora cuenta de que dos túneles en la SE-40 para salvar el río no son viables económicamente".

"No sé si los estudios los hicieron Pepe Gotera y Otilio, pero lo parece. Con esto se demuestra lo catetos que somos en este país o la falta de apuesta por Coria y Andalucía de los gobiernos de Madrid, porque en Francia han cruzado el mar o en Canadá, pero en España no podemos cruzar el Guadalquivir", ha aseverado temiendo que todo derive de la falta de voluntad política para invertir en Andalucía.

El primer regidor coriano ha avisado además de que no ha tenido acceso a los planos, los estudios "ni absolutamente nada", toda vez que a su juicio, "las excusas de un puente y un túnel son una nueva cortina de humo para tenernos otros 14 años entretenidos, para al final no hacer nada". "No vamos a permitir que se sigan riendo de nuestro pueblo ni de la comarca ni tolerar más engaños, como llevamos padeciendo desde hace dos décadas", ha enfatizado.

Y que según avisa, ya pasadas las elecciones generales trasciende "una vez más la verdad", que no es otra que "los votos que mandan en España no son los de aquí, sino los del norte". Por eso, ha reclamado que no se modifique el proyecto original de la SE-40.