Todas las partes están de acuerdo en los beneficios de los viajes del Imserso. Nadie quiere que el popular programa dirigido a pensionistas termine. Sin embargo, una patronal de hoteleros tiene recurridos desde principios de mes ante la autoridad judicial los pliegos de contratación del programa para las próximas temporadas, con la petición de suspender la tramitación de la licitación como medida cautelar urgente.

El Tribunal Adminsitrativo Central de Recursos Contractuales no se ha pronunciado aún al respecto y el proceso sigue su curso de momento. Las siguientes son las claves del conficto que enfrenta ante esta corte a Administración y a los empresarios representados por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turisticos (Cehat).

¿Qué es?

El Imserso señala que el programa de turismo, que se lleva a cabo de forma ininterrumpida desde 1985, es un complemento del sistema de la Seguridad Social y tiene dos objetuivos principales: mejorar la calidad de vida de las personas mayores con estancias en zonas turísticas y contribuir al mantenimiento del empleo, paliando la estacionalidad del sector turístico al promover viajes fuera de temporada.

"Proporciona a las personas mayores (pensionistas del Sistema de Seguridad Social y otras personas beneficiarias) la posibilidad de disfrutar de turnos de vacaciones a un precio reducido, durante la temporada baja turística", señala un documento enviado a 20minutos.es desde esa administración. "Hay que tener en cuenta que el 65% de los pensionistas que participan en el programa de viajes del Imserso cuenta con una pensión inferior a los 1.050 euros al mes, lo que impide exigir más esfuerzo a los pensionistas en la financiación de los viajes".

¿Cuántas plazas ofrece?

Los hoteleros recuerdan que cuando el programa se inició, solo se ofrecían 16.000 plazas a dos destinos, Benidorm y Palma de Mallorca. Para la próxima temporada el Imserso tiene previsto ofrecer 900.000 plazas, agrupadas en tres lotes: costa peninsular, costa insular e interior (circuitos culturales). "Estas últimas resultan las plazas más demandas por las personas usuarias del programa, habiéndose incrementado en un 7%", afirma el Imserso.

¿Cuál es el presupuesto?

El valor estimado del contrato en su totalidad es del a 1.142.365.995,76 euros, IVA excluido, según el propio instituto. Esta cifra incluye tanto la aportación del Imserso (20,39%) y la de los beneficiarios finales (79,61%).

¿Cómo va la licitación?

A mediados de marzo, el Gobierno autorizó la licitación del programa de viajes. Los pliegos de contratación abarcan las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, y prevén una posible prórroga por otras dos temporadas.

Tras el recurso presentado por la Cehat, el Imserso afirma que "la licitación de los viajes sigue los trámites administrativos ordinarios" y que no se han alterado los plazos del procedimiento. "Hasta este momento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no se ha posicionado sobre el recurso". Los jueces por tanto no han decidido sobre la petición de los hoteleros de suspender el proceso.

El pasado viernes 17 de mayo finalizó el plazo para la presentación de ofertas y se presentaron tres:

UTE Avoris Retail Division S.L.U. y Halcón Viajes S.A.U.

Iberia Líneas Aéreas de España SA , Operadora S.U. Integración Agencias de Viajes, S.A Next Continental Holdings, S.L.U.

Traveltino 2009.

El Gobierno destaca que los pliegos contaron con el informe favorable de los servicios Jurídicos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la Intervención Delegada de la Seguridad Social en el Imserso.

¿Por qué se recurrió?

La Cehat afirma que desde hace 4 años comenzó un acercamiento con el Gobierno para tratar de actualizar las condiciones de los pliegos, y se alcanzó el acuerdo de pactar dos anualidades de prórroga a cambio de que la licitación de 2018 tuviera cambios sustanciales que incluyeran "demandas históricas de los hoteleros, entre ellas, un escenario de aportaciones económicas que permitiera trabajar a precios de mercado sin generar pérdidas económicas".

Sin embargo, afirman que la licitación prevista para finales de 2018 tuvo un retraso y finalmente fue presentada en abril pasado sin recoger casi ninguna de sus demandas.

El pasado 8 de mayo la Cehat presentó el recurso contra los pliegos al considerar que "lesionan de una forma importante los intereses de las empresas hoteleras y de los trabajadores que participan en el programa".

En una rueda de prensa este martes pasado, la organización enumeró sus razones contra la licitación. Algunas son:

Las nuevas condiciones eliminan la temporada baja.

El escenario para la prórroga de la tercera y cuarta temporada (2021/2022 y 2022/2023) no prevé ningún tipo de incremento de ninguna de las aportaciones.

de ninguna de las aportaciones. No hay un estudio de costes directos e indirectos de cada uno de los servicios que forman parte del contrato. "Un estudio real de costes hoteleros demostraría la inviabilidad económica de este programa, y que estamos ante una operación que obliga a las empresas participantes a trabajar a pérdidas", señala la organización.

Costes por habitación

Es uno de los puntos centrales en la disputa ante los tribunales. El Imserso afirma que en el cálculo de los costes de alojamiento y manutención se parte de un importe mínimo de 23 euros por estancia, lo que implica una subida del 9,5% respecto a los 21 euros abonados por este servicio en temporadas anteriores.

Este importe por noche varía en función de los destinos incluidos en cada lote y oscila entre 23 y 42 euros. "En ningún caso se calculan importes distintos según la duración del viaje, el uso de transporte o la

procedencia de los usuarios", señala.

El Imserso afirma que para fijar el coste de cada paquete turístico consideraron "precios de mercado de productos similares en otros programas no subvencionados por el Imserso".

Los hoteleros tienen otra visión. Juan Molas, presidente de la Cehat, señala un desfase con el precio medio al que trabaja la hostelería española, un ingreso por habitación de 58 euros, sin contar otros servicios.

Los precios del Imserso, señala la Cehat, incluyen "pensión completa con agua y vino". Si se descontaran esos costes, los ingresos por habitación en un hotel del programa Imserso serían de media entre 24 y 26 euros.

Posibles soluciones

Aunque han presentado el recurso, La Cehat ha aclarado que no se maneja en un escenario de negociaciones rotas. "Los hoteleros no sólo no cierran las puertas, sino que tienden todos los puentes al Gobierno recién salido de las urnas para negociar los cambios necesarios", señalan en su comunicado.

Mientras tanto, los jueces tienen en sus manos acceder o no a la solicitud de la Cehat de suspender cautelarmente el proceso.Una posible suspensión del programa afectaría, además de los 900.000 posibles usuarios, a 12.000 trabajos relacionados con el programa en 350 hoteles.

Llegado este caso, una posible solución sería prorrogar de nuevo las condiciones de contratación mientras se definen unas nuevas, propone la Cehat.