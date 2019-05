El Observatorio de Tendencias VIA Trends Watchers, iniciativa de VIA Outlets España y Sevilla Fashion Outlet, ha reunido en Sevilla a una nutrida convocatoria de profesionales del sector turístico y el comercio alrededor de un debate sobre el Turismo de Compras como estrategia de posicionamiento en el mercado internacional. La cita, que nace con la vocación de convertirse en el primer think tank de turismo de shopping de Sevilla, ha contado con el testimonio de un panel multidisciplinar de expertos en gestión, comunicación, innovación y consultoría estratégica, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

Entre los participantes, Antonio Muñoz, Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo; Antonio López de Ávila, Director of Corporate Relations, Tech & Lifestyle de IE Business School; Alex Calvo, Business & Leasing Director de VIA Outlets España, Anabel Vázquez, editora de viajes y lifestyle en revistas como Condé Nast Traveler, Vanity Fair o T-Magazine o Ignacio Acha García-Noblejas, Socio y Head of Retail High Street Cushman & Wakefield. Todos ellos coincidieron en la necesidad de cooperación público-privada con un objetivo de crecimiento sostenible, innovación aplicada, una oferta comercial diferenciadora y una apuesta por los atributos puramente locales como estrategia de atracción del llamado viajero cosmopolita.

El turismo de compras es uno de los productos decisivos a la hora de atraer al turista cosmopolita, un perfil de viajero curioso e interesado por la cultura, gastronomía y activos locales, que alarga su estancia en los destinos y cuenta con un mayor índice de gasto. España está realizando una apuesta estratégica por el turista cosmopolita y espera generar hasta 2020 unos 1.500 millones de euros en turismo de calidad (Plan Estratégico de Marketing 2018-2020 Turespaña).