Así lo ha manifestado Llorens, en declaraciones a Europa Press, después de conseguir anoche, en una gala celebrada en Valladolid, si tercera 'manzana' como Mejor Diseño de Iluminación. El valenciano ya se llevó sendos Max a casa en las ediciones de 2011, por 'La función por hacer', y 2013, por su labor en 'De ratones y hombres'. Además, ha sido nominado en cinco ocasiones. En esta convocatoria, también resultaron distinguidos por parte de la Comunitat Taules Teatre, Premio Max Aficionado, y Groc Teatre, Premio Max del Público 2019 con 'Genovese'.

El iluminador se ha mostrado "muy contento" por el premio, puesto que es "un reconocimiento de la profesión" y ha comentado que está especialmente satisfecho por recogerlo por 'El curioso incidente de un perro a medianoche', que se ha visto en el Teatro Marquina de Madrid.

"Se trata de un proyecto muy complejo, muy de equipo, en el que hemos tenido que trabajar todos juntos para poder llegar a estar dentro de la cabeza del niño protagonista Christopher Boone", con un trastorno autista y una capacidad intelectual deslumbrante, ha subrayado.

Para Llorens, es importante valorar que detrás de una producción de artes escénicas "hay muchos profesionales" y ha llamado la atención sobre la creciente importancia que van adquiriendo la videoescena, la creación del espacio sonoro o la caracterización.

A pesar de que trabaja en producciones de toda España, Llorens señala que no ha perdido los lazos ni con la Comunitat Valenciana ni con su ciudad, Alicante, donde intenta acudir siempre que le solicitan ayuda. "No me cuesta volver a la raíz, estar en casa", apunta.

LA ESCENA VALENCIANA "DA SUS FRUTOS"

Sobre el estado actual del sector valenciano, ha considerado que "poco a poco se está viendo cada vez más el trabajo de compañías de la Comunitat y esta dando sus frutos". Asimismo, se ha referido a agrupaciones que han conseguido establecer un prestigio, entre las que ha citado ejemplos como Ananda Dansa o Bambalina.

Juanjo Llorens también ha recalcado la importancia "fundamental" de la educación teatral y ha aludido al "problema" de que el Teatre Escalante sea "nómada" porque hace "una labor maravillosa".

Por último, ha rememorado: "Para mí es un privilegio poder trabajar en lo que de pequeño me gustaba. Empecé en la profesión a los 16 años en Alicante e imagínate lo que era ser de provincias cuando solo veías espectáculos nacionales de vez en cuando en el Teatro Principal. Tuve la suerte de aterrizar en Madrid y trabajar con los más grandes, el momento

álgido de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y también de hacer grandes trabajos en el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana".