Así, los días 24 y 25 de mayo la programación de actividades y de artistas internacionales de Surforama inundan por primera vez en la historia del festival diferentes espacios y zonas de la ciudad como

la sala Repvblicca y La Marina de València.

Música en directo, vinilos vintage y coloridas camisas hawaianas tomarán durante 48 horas València en la concentración más importante a nivel mundial de este estilo musical y de vida de raíces norteamericanas.

"València es perfecta, la cercanía con el mar es vital. Ya solo por disfrutar de la colorida fauna que se pasea por el festival vale la pena acercarse. Además, este tipo de música está hecha para bailar, exclusivamente para la fiesta. Al Surforama se viene a no pensar en nada más que en bailar y disfrutar de la música en directo", destacan sus organizadores en un comunicado.

El evento reunirá en la sala Repvblicca -convertida para la ocasión en Playa Surforama-

las noches del viernes y el sábado de 19.30 horas a 07.00 horas, a un total de 16 bandas nacionales e internacionales, algunas de ellas en exclusiva en España o visitando Europa por primera vez, que representan lo mejor de la escena surf y rocknroll mundial y a dieciocho pinchadiscos que amenizarán cada jornada.

Además, se instalará un mercadillo de ropa y vinilos, habrá proyecciones, decoración con temática surf y rocknroll y secretshows. Todo ello, apuntan, "en un aforo reducido que mantiene la esencia de fiesta de aforo limitado y que, a pesar de los años, la organización de Surforama ha querido seguir manteniendo para mayor disfrute del público".

Y además, el sábado por la mañana en La Marina de València tendrá lugar la tradicional fiesta gratuita para todos los públicos, La Marina Paella Party.

PROGRAMA

El viernes 24, la programación contará con las madrileñas Juanita Banana, los californianos Frankie and The witch fingers, el sexteto sueco The barbwires, los australianos Thee wylde oscars, la banda de Barcelona Mambo jambo arkestra, y los estadounidenses The Cynics.

El sábado 25 de mayo será el turno de los madrileños Durango 14, los malagueños The Oddballs, la banda mexicana Matorralman, los brasileños Autoramas, los portugueses TT syndicate y los estadounidenses The Bomboras.

Al finalizar cada jornada, una selección de pinchadiscos se encargarán de poner banda sonora hasta el cierre a las siete de la mañana. Ete año hay previstos secretshows; The Exotic Roosters, con sus sonidos traídos de las más misteriosas islas de la Polinesia, ofrecerán varios pases sin previo aviso en algún rincón secreto de Playa Surforama.