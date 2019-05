Con una fórmula ritual, simple, inequívoca e igual para todos. Así se debe jurar o prometer el cargo de diputado. Pero el inicio de una nueva legislatura ha dejado diferentes modelos fuera de esto que marca el Reglamento del Congreso. En función del grupo político, las palabras utilizadas han sido unas u otras y han tenido determinadas intenciones.

"El Presidente preguntará al Diputado que haya de prestarlo: ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?". Dicha pregunta será contestada mediante la expresión "Sí, juro" o "Sí, prometo", se recoge en la normativa, pero...¿Se ha cumplido?

Los diputados de Vox y los independentistas han sido los que han marcado las mayores diferencias. Desde la formación ultra, el lema fue "por España, sí, juro". Se repitió en los 24 diputados. Más variedad, pero fuera de lo estipulado, hubo en el caso de los cargos secesionistas. El más esperado fue el de Oriol Junqueras, que prometió la Constitución "como preso político", "desde el compromiso republicano" y "por imperativo legal". En el caso de JxCat, la fórmula fue en todos similar: "Por imperativo legal y atendiendo al mandato democrático del 1 de octubre".

Mientras los diputados de PP, PSOE y Cs se limitaron a las proclamas tradicionales y fijadas de "sí, juro" y "sí, prometo", en Unidas Podemos hubo modificaciones. Pablo Iglesias, por ejemplo, prometió la Carta Magna "por la democracia, por los derechos sociales, por España". Mientras, tanto Jaume Asens como Gerardo Pisarello, así como los diputados del PNV, prometieron el cargo "por imperativo legal".

Los momentos más tensos del proceso se vivieron cada vez que un político independentista prometía la Constitución. Los diputados de Vox golpearon sus escaños para que no se escucharan las proclamas de ERC, JxCat y Bildu, que además incluyeron frases en catalán y en euskera en sus intervenciones. De hecho, Albert Rivera trató de emitir una protesta sobre la extensión de las promesas de los diputados secesionistas, pero la presidenta Meritxell Batet instó a seguir con el proceso.

Precedentes e intenciones

En al año 2016, los diputados de Unidas Podemos y las confluencias se saltaron la fórmula marcada y fueron abucheados por buena parte de la Cámara. Alberto Garzón, por ejemplo, prometió la Carta Magna por "imperativo legal". Iglesias, Montero e Errejón utilizaron proclamas más largas. "Prometo acatar esta constitución y trabajar para cambiarla. Nunca más un país sin su gente", dijo en ese momento el líder de la formación morada.

El entonces diputado y ahora candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid llegó a usar incluso el catalán: "Prometo acatar esta Constitución y trabajar para cambiarla. Por la soberanía del pueblo, la justicia social y una España nueva, per la fraternitat entre els pobles. Porque fueron somos, porque somos serán. Nunca más un país sin su gente".

En mayo del año pasado, cuando todavía no era presidente del Gobierno, Pedro Sánchez intentó pactar con el PP una fórmula de acatamiento obligatoria y que no se pudiera modificar, de respeto tanto a la Constitución como al Jefe del Estado. Finalmente, este cambio no se llevó a cabo y por tanto, el hecho de emplear otros modelos de promesa o juramento no suponen ningún tipo de problema.

Diferentes formas pero un mismo fin: formar parte del Congreso que este martes se ha constituido y que representará a los ciudadanos españoles, previsiblemente, durante los próximas cuatro años. Arranca la decimotercera legislatura de la Democracia.