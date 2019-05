Así se ha expresado Sebastià durante el mitin central de campaña de Compromís, en el que ha participado junto al alcalde de València, Joan Ribó, y la vicepresidenta en funciones del Consell, Mónica Oltra.

El candidato al Parlamento Europeo ha criticado que "la UE se niega a la propuesta de poner en marcha una directiva en contra de la violencia machista" y ha advertido que en Europa "una de cada tres mujeres ha padecido algún caso de violencia machista". Así, ha defendido que uno de los ejes de su formación es la creación de una Unión Europea "feminista e inclusiva".

Asimismo, ha insistido en que "Europa será social o no será" y que "solo hay que recordar que València es la ciudad que acogió al Aquarius". "No abandonaremos el barco de la UE, que es lo que querrían algunos. No somos antieuropeos, queremos recuperarla y ponerla al servicio de las personas", ha añadido.

Por otro lado, otro de los ejes que ha apuntado es el de "la lucha contra el cambio climático", en la que ha señalado que su política con los Verdes en la Eurocámara "es muy sencilla, solo hay que copiar la política de Compromís" a escala local, autonómica y estatal.

COMPROMÍS TIENE "ASEGURADA LA PERMANENCIA"

Ha incidido en que en la Unión Europea "se deciden cosas que nos afectan en el día a día", como los "horarios comerciales terribles que obligan a trabajar en domingo", que han sido "blindados por los grandes centros comerciales".

"O tenemos fuerza en el Parlamento Europeo, o no podremos llevar adelante las políticas de Compromís", ha remarcado, para subrayar que "con toda la gente" que les votó en las últimas elecciones tienen "totalmente asegurada la permanencia". A su juicio, "pese a que algunos dicen que Compromís lo tiene complicado para continuar en el Parlamento, los números son sencillos.

En esta línea también ha apuntado la voluntad de la coalición de "blindar las pensiones en la Constitución, pero el sistema paneuropeo de pensiones prevé la obligatoriedad de suscribir un plan privado que será la base de nuestra cotización y estará sujeto a la especulación".

Además, Sebastià ha expresado que "hay que recordar a Bruselas que Madrid no está en el Corredor Mediterráneo y que el gobierno de Rajoy desvió 900 millones de euros para pagar el soterramiento de vías en Madrid, cuando aquí en València tenemos unas que probablemente hagan mucha más falta".