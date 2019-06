Es una es escena relativamente habitual en nuestras ciudades y pueblos: ciclistas que cruzan pasos de cebra, como si de peatones se tratase. Pero pese a que no es nada extraño, no solo no es legal, sino que conlleva multa.

Informa LaSexta de que para la DGT la bicicleta es un vehículo y, por lo tanto, debe comportarse como tal en cuanto a derechos y obligaciones de la circulación, incluido lo referente a prioridades de paso y uso de la vía.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación establecen la prioridad de los peatones sobre los vehículos en los pasos de cebra.

Si una bicicleta cruza el paso de cebra se considera una infracción grave, que conlleva una multa de 200 euros. Eso sí: siempre se considerará así cuando el ciclista vaya subido a la bici.