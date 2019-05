La detención en Francia de Josu Ternera el jueves pilló a Lucía Ruiz recién levantada y lo primero que pensó fue que iba a ser un mal día. Que el histórico dirigente de ETA había dejado de burlar a la justicia era una noticia que llevaba diecisiete años esperando pero fue consciente de que también significaba la reapertura de viejas heridas. "Supongo que es un paso previo a poder cerrarlas. A raíz de que haya un juicio y cumpla condena se empezarán a cerrar", confía.

Ternera estaba en busca y captura desde noviembre de 2002, cuando huyó al ser citado por el Tribunal Supremo por ordenar el atentado perpetrado contra la Casa Cuartel de Zaragoza el 11 de diciembre de 1987. El coche bomba utilizado, con 250 kilos de amonal, mató a once personas y dejó lesiones en otras 88, entre ellas Lucía y su familia.

Ella entonces solo tenía once años pero recuerda aquel fatídico día con gran nitidez: "Sobre las seis y cinco de la mañana sonó un estruendo y mi padre entró en la habitación en la que dormíamos mi hermana y yo terminando de ponerse el uniforme. Éramos pequeñas, pero sabíamos lo que había pasado. Lamentablemente en aquella época era raro el día en el que no nos despertábamos con algo así. Nunca esperas que te pase a ti. Yo no he vivido nunca con miedo. Pero sí era consciente de lo que había".

A partir de ahí, los hechos se sucedieron con una organización que Lucía destaca: "Supongo que habría momentos de caos pero tú como niña no los percibes. Estás en otro plano. Mi madre decidió llevarnos a casa de un familiar y creo que apartarnos de allí fue la mejor decisión que pudo tomar".

Las pequeñas llegaron incluso a asistir al colegio esa mañana; hasta que pasaron a recogerlas para llevarlas al hospital. "Al principio no sientes nada porque supongo que la adrenalina no te deja quejarte. Pero al rato empezó a dolerme la pierna", relata la actual delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismoen Aragón. Su padre, que estuvo ayudando a retirar escombros, tuvo después que estar de baja unos días. Y su madre, que sufrió daños en la espalda, quedó con unas secuelas que se han agravado con el tiempo hasta dejarla con una movilidad muy reducida.

Ellos sobrevivieron, pero once allegados perdieron la vida; seis, menores. Otros tres quedaron huérfanos y aún hoy es el día en el que alguno sigue necesitando tratamiento psicológico. Niños todos ellos con los que Lucía había compartido horas y horas. "Allí vivíamos muchas familias y nos conocíamos todos. Era llegar a casa e ir tocando timbres para bajar a jugar", cuenta.

El atentado acabó de golpe con sus rutinas y les obligó a tener que vivir con ello. Lucía y los suyos lo hicieron encarando la tragedia y esta mujer le agradece esa actitud a sus padres. "Lo vivieron con entereza. Nunca lo ocultaron. Si el tema surgía a la hora de comer, si veíamos una imagen en la televisión... se hablaba de ello". "Cada uno utiliza sus mecanismos de defensa. Hay quien no quiere hablar y es igualmente respetable. La vida la hemos desarrollado con nuestros temores, nuestros traumas, con consecuencias, pero me considero una superviviente. Que tienes secuelas; por supuesto. Que hay veces que no duermes; por supuesto. Todas las perspectivas son respetables pero creo que mis padres lo hicieron de maravilla en ese aspecto", continúa.

Esa misma franqueza es con la que Lucía les ha ido exponiendo la situación a sus dos hijos desde que tienen uso de razón. "Se lo explicas con la tranquilidad que da saber que probablemente nunca tengan que pasar por lo que has pasado tú. Pero tienen que conocerlo para poder evitar según qué situaciones", defiende y como delegada regional de la AVT extiende esa labor de concienciación a institutos en los que da charlas: "Mi hijo sabe lo que pasaba porque le ha tocado a su familia pero los chicos de su generación no y es muy importante que lo conozcan. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla".