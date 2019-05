El PSOE ha cerrado este viernes el episodio en el que esta semana ERC capitanéo el voto de rechazo a Miquel Iceta para presidir el Senado, a pesar de lo cual se mantiene abierto a que este partido facilite de nuevo la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Un día después de consumarse en el Parlament el obstáculo de los independentistas para que Iceta pudiera presidir el Senado, Sánchez ha anunciado a la Ejecutiva de su partido el nombre de la persona que finalmente presidirá la Cámara Alta. El presidente en funciones ha decidido no esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de Iceta en contra de la votación en el Parlament y ha designado en su lugar al senador electo por Cataluña Manuel Cruz como sucesor de Pío García-Escudero.

En una rueda de prensa posterior, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha precisado que se trata de un nombramiento definitivo, que no dependerá ya de si el Constitucional eventualmente obliga a repetir la votación en el Parlament. "Hemos rechazado cualquier pretensión de interinidad", ha dicho antes de dejar en el aire el futuro de Iceta, de quien se ha empezado a especular que podría entrar en el próximo Gobierno tras la fallida operación para situarlo en el Senado. Sin confirmar ni desmentir, Ábalos se ha limitado a señalar que esta es una decisión sólo corresponde tomar a Sánchez.

En todo caso, antes de el presidente nombre de nuevo a sus ministros deberá celebrarse una sesión de investidura en el Congreso que en buena medida dependerá del voto de ERC. Dado que el PP y Ciudadanos han dejado claro que votarán en contra y que pasarán a la oposición, el PSOE necesita que, al menos, los independentistas se abstengan en la segunda votación en la que Sánchez necesitará más votos a favor que en contra y previsiblemente a independentistas y nacionalistas que, al menos, no voten en contra.

En esta segunda votación, PP, Ciudadanos y Vox sumarán 147 votos en contra, y a ellos previsiblemente se sumarán los siete de JuntsXCat. En total, 154 votos en contra que Sánchez deberá superar con votos a favor con los del PSOE y los de Unidas Podemos con los que negocia un acuerdo de investidura que Ábalos ha insistido este viernes en no desvelar si será solo programático como quiere el PSOE o de Gobierno, como quiere Podemos. Estos dos partidos sumarían 165 votos a los que ganarían los votos negativos si también PNV, Bildu o particularmente ERC votan en contra en lugar de abstenerse.

A pesar de que ha admitido que las relaciones con ERC no son de confianza, Ábalos no ha cerrado la puerta a que esta formación termine facilitando, al menos con la abstención, la investidura de Sánchez. No es cuestión de confianza, ha dicho, pero es algo que no depende del PSOE, que de lo contrario no contará con más votos para que Sánchez vuelva a ser elegido presidente del Gobierno.

"La realidad es la que es" con ERC, ha dicho Ábalos. Aunque ha indicado que "no puedo asegurar" que ERC apoyará la investidura de Sánchez porque es una decisión que tomará este partiod, ha calculado que, ante el voto en contra de PP, Ciudadanos y Vox y también de JuntsXcat, el PSOE "depende" de partidos como los republicanos catalanes. Por eso, ha añadido en alusión al PP y Ciudadanos, "me gustaría confiar más en la abstención de otros grupos".

"Nosotros no queremos depender de los independentistas", ha afirmado Ábalos, que, sin embargo, no ha cerrado la puerta a que Sánchez vuelva a apoyarse en ERC para su segunda investidura.

Para empezar a allanar este camino, el PSOE también ha hecho este viernes un movimiento hacia el PNV. No tendrá ningún representante en la Mesa de Congreso, que se repartirán PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, pero sí tendrá un puesto en la Mesa del Senado, donde el PSOE ha renunciado a replicar la mayoría absoluta que tiene en esta Cámara después del 28 de abril. Los siete puestos se reparten entre tres para el PSOE, tres para el PP y uno para el PNV.