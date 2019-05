Este 28 de mayo entran en circulación los nuevos billetes de 100 y 200 euros. Con ellos se completará la sustitución gradual de los billetes introducidos el 1 de enero 2002 con el nacimiento del euro. Primero se modificaron los billetes de 5 euros. Fue en 2013. Un año después los de 10 euros, y posteriormente los de 20 y 50 euros. Ahora los billetes de 100 y 200 euros cambian de fisionomía.

A través de un vídeo, el Banco Central Europeo (BCE) explicó las características de los billetes, poniendo especial énfasis en las medidas de seguridad. Son billetes más difíciles de falsificar. Pertenecen a la serie Europa. Su nombre se debe a que dos de sus elementos de seguridad muestran un retrato de Europa, la princesa fenicia de la mitología griega que dio nombre al continente.

Los nuevos billetes de 100 y 200 euros incorporan los mismos elementos de seguridad que el billete de 50 euros, como el retrato en la marca de agua y en el holograma con satélite. Este nuevo elemento está situado en la parte superior de la banda plateada. Al girar el billete, se aprecian pequeños símbolos € que se mueven alrededor de la cifra que indica su valor. Los símbolos € se ven más claramente bajo una luz directa.

Al igual que sus predecesores, estos billetes cuentan con una cifra esmeralda en la esquina izquierda que representa el valor de la moneda papel. Al girar el billete, el número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. También cambia de color, pasando del verde esmeralda al azul oscuro. En los nuevos billetes de 100 y 200 euros también se aprecian símbolos € dentro de este número. Además, no pueden ser escaneados de ningún modo ya que cuentan con un sistema que evita que los escáneres puedan hacerlo impidiendo así su copia.

El BCE ha modificado su tamaño para que tengan la misma altura que los billetes de 50 euros, pero no tendrán ninguna modificación en cuanto a su longitud, que está determinada por el valor del billete: a mayor valor, mayor longitud. El billete de 500 euros es el único que no ha sufrido modificaciones porque está siendo retirado de circulación. No obstante, el BCE ha aclarado que conservarán su valor "indefinidamente" y podrán ser canjeados en los bancos centrales de cada país sin obstáculo alguno y por un periodo "ilimitado".