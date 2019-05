La samarreta no és només una peça de roba bàsica que s'acumulen a desenes als armaris. La seva complexitat va més enllà: és un mitjà de comunicació que transmet idees polítiques, socials, ecològiques... a través d'imatges i eslògans estampats que creen consciencia i criden a l'acció. L'exposició 'T-shirt: Cult - Culture - Subversion' de La Roca Village repassa el poder d'aquesta peça a través dels exemplars més emblemàtics.

Agitació social

La samarreta ha esdevingut la peça clau per expressar idees a través de missatges contundents. Per exemple, destaca el moviment punk i les seves icòniques samarretes amb eslògans i imatges atrevides. Els models de Vivienne Westwood (qui mostra una col·lecció privada de peces dins de l’exposició), Malcom McLaren i Jamie Reid eren una declaració d’intencions contra l’ordre establert: reforçaven la identitat visual del moviment tot criticant el capitalisme, el conformisme i el bon gust.

Missatges polítics

"Allò personal és polític" resa el famós eslògan i serveix per posar sobre la taula com les samarretes s'han convertit en el mirall d'algunes ideologies i demostren com poden ser canals de comunicació de missatges individuals i col·lectius que involucren a tot el món. Les samarretes de protesta, les de campanya política, les de recaptació de fons... son peces que també van servir per reclamar la igualtat de gèneres, el respecte per l'orientació sexual o la conscienciació sobre el SIDA.

A quin grup de música pertanys?

Sabies que les samarretes de grups de música van néixer com una espècie d’uniforme laboral? Als anys 60, les utilitzaven els tècnics dels concerts per identificar el grup pel qual treballaven. No van passar masses anys perquè se’n adonessin de l’enorme potencial de màrqueting que tenien aquestes samarretes com article promocional i record personal dels seguidors. Aquest tipus de samarreta expressa la sensibilitat, lleialtat i el fenomen fan per a tots els entusiastes de cada grup o gènere musical.

Indispensable en moda

Al llarg del segle XIX, la samarreta ha passat de ser una peça de roba interior a una peça de vestir indispensable gràcies a la seva simplicitat i alhora, versatilitat. Durant la dècada dels 70, les firmes de luxe la van incorporar a les seves col·leccions i ara, no hi ha cap dissenyador que no la tingui en compte en cada temporada. Per què és tant essencial? La samarreta manté una posició ambigua entre l’accessibilitat i l’exclusivitat i és també l’altaveu de la marca i del seu ideari, sigui fashion o anti-fashion.

Un reclam ètic i sostenible?

La samarreta també funciona com a reclam dels drets humans i les causes mediambientals, però sovint amaga una paradoxa. Per exemple, és l’instrument idoni per crear consciència a través de la difusió de missatges ecològics que apel·len al consumidor perquè reaccioni: “Save the sea”, “Save the world”..., però alhora per produir una sola samarreta de cotó es necessiten 2.700 litres d’aigua. També és la peça símbol que denuncia l’explotació laboral en la producció de la moda de consum ràpid. Llavors, en què quedem?

Made in Barcelona

Per últim, l’exposició també ret homenatge a l’àmbit local amb una petita mostra dels models més populars ideats per artistes barcelonins que deixen petjada. Mariscal, Mario Eskenazi, TVBoy i Jordi Gispert han creat discursos únics i personals a través d’imatges històriques, populars, controvertides, reivindicatives o que refermen una identitat local per crear aquest vincle amb la ciutat i Catalunya. El toc més local en aquesta mostra internacional.