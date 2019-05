En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha respondido así a las palabras que el dirigente de Vox ha pronunciado antes de la constitución de Les Corts, en las que ha afirmado que los "diez valientes" diputados de su formación van a tomar posesión de su cargo para "defender a tantos y tantos valencianos, y por tanto españoles, en esa barrera contra el separatismo independentista y anexionista del pancatalanimo, de los quieren los llamados Països catalanes en la Comunidad Valenciana".

"Me parece que situarse fuera de la realidad y de las preocupaciones de los ciudadanos suele ser poco útil y aquí, en esta comunidad, eso no es tema", ha dicho Oltra, que ha subrayado que no figura entre las preocupaciones de los valencianos en las encuestas.

Así, ha incidido en que "este tipo de cuestiones están desubicadas del día a día de la gente" y ha señalado que Vox puede seguir en ese debate aunque "eso no es un banderín de enganche para nadie".

También se ha pronunciado sobre las declaraciones del dirigente sobre el aborto en las que apuntó que "una mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, puede decidir si se corta el pelo o las uñas, comer más o comer menos, pero cuando has engendrado una vida ya no es tu cuerpo, es un ser vivo independiente".

"Lo primero que le diría a este hombre es que, afortunadamente, lo que sí hemos conseguido es que ningún hombre nos diga a las mujeres lo que tenemos que hacer, y que ningún hombre nos diga ni cómo tenemos que pensar, ni cómo tenemos que sentir, ni qué hacemos con nuestro cuerpo".

La también consellera de Igualdad en funciones ha proseguido: "Creo que el señor este no tiene vela en este entierro, esto es una decisión de las mujeres que gracias a la democracia, a las libertades, a la Constitución y a los derechos fundamentales, ya solo cuestionan cuatro anacrónicos".