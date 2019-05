Así lo ha afirmado la autora castellonense en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de su última obra, 'Desaparecida en Siboney' (Planeta), un relato que transcurre entre la Cuba colonial y la Barcelona industrial de finales del XIX, donde la riqueza llegada de las colonias cambió para siempre el paisaje urbano y humano.

En 1875, el protagonista, Mauricio Sargal, un millonario antillano retornado a España, se ve obligado a regresar a Cuba cuando le comunican que su hermana Dulce ha desaparecido de su hacienda en Siboney. Para saber de ella tendrá que enfrentarse a su cuñado, quien fue prófugo de la justicia y que, con el olvido de cualquier escrúpulo, ha conseguido reunir una de las mayores fortunas de todos los territorios españoles, peninsulares y de ultramar. En su búsqueda, encontrará también el amor.

Raro ha explicado que el origen de esta novela se encuentra en un informe policial de la época que le facilitó un anticuario, quien le advirtió que ahí había una historia que contar. Como ya sucedía en trabajos anteriores, partir de la realidad para construir la ficción es "marca de la casa" de esta autora.

"Me interesan sobre todo los hechos reales que nos han sido escamoteados por determinados intereses; me gusta llevar a cabo una labor de rescate de cosas que no han querido que supiéramos", afirma.

En este proyecto, la novelista ha realizado una labor casi "detectivesca" y ha constatado cómo descendientes de aquellas familias ricas que hicieron fortuna gracias a la explotación de personas han hecho desaparecer de archivos documentos que certificaban que así era, lo que supone que "algo ya los separa de sus antepasados: les avergüenza pertenecer a una estirpe" que se lucró de esa forma.

CONSECUENCIAS QUE SE "PROYECTAN" EN EL PRESENTE

Sobre la esclavitud, Rosario Raro recalca que el Global Slavery Index refleja que en la actualidad hay aún más de 40 millones de esclavos en el mundo. "La esclavitud es algo que ha desaparecido sobre el papel, pero a mí me interesan los hechos del pasado que no son capítulos cerrados, sino cuyas consecuencias se siguen proyectando sobre nuestro presente".

Asimismo, ha confiado en que, al igual que sucede con el protagonista de la obra, que toma conciencia de los hechos y se hace abolicionista, le agradaría que el lector reflexionara sobre fenómenos como la trata de seres humanos o en qué condiciones se fabrican determinados productos.

Finalmente, Rosario Raro apunta que 'Desaparecida en Siboney' supone la confluencia de los desarrollos como escritora y como persona que vivió con sus anteriores títulos, 'Volver a Canfranc' y 'La huella de una carta'.