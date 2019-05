El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón , ha censurado el veto del independentismo para que el líder del PSC, Miquel Iceta, fuera el presidente del Senado y ha advertido a ERC, Junts per Catalunya y la Cup que van en "dirección contraria" . "Estamos alarmados de que los partidos independentistas sigan creyendo que cuando peor es mejor, porque no es cierto, todo lo contrario, cuanto peor es peor", ha apostillado.

Primeras declaraciones de Miquel Iceta, tras su veto al Senado: " Hoy mismo pediremos amparo al Tribunal Constitucional en defensa de los derechos del grupo parlamentario y de los catalanes y catalanas que han visto mermada su representación en el Senado". "No es la primera vez que la mayoría independentista pisotea los derechos de la minoría " con "funestas consecuencias". "El sectarismo se ha impuesto sobre la legalidad y el sentido común". La decisión de hoy puede afectar al inicio de la legislatura , ha asegurado, a pesar de lo cual se ha refirmado en el porósito de contribuir a "hacer posible la convivencia en Cataluña y a tender puentes entre Cataluña y España".

El portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet , ha reprochado a los socialistas su "intrusismo parlamentario" para intentar, sin éxito, que Miquel Iceta fuera designado para el Senado: "Están demasiado acostumbrados a esto de que Madrid manda y Cataluña obedece", ha añadido. En el debate previo, Batet ha justificado el 'no' a Iceta porque, si bien no ha puesto en duda que al PSC le corresponde poder designar a su senador, el Parlament también tiene su "soberanía".

El líder del PSC, Miquel Iceta , aseguraba minutos antes de su veto que la oposición de ERC y JxCat a su designación como senador autonómico no le restará "un ápice de voluntad de hallar soluciones acordadas" a través "del diálogo , la negociación y el pacto". Con todo, ha manifestado su "respeto" hacia todas las opiniones políticas y ha lamentado que el próximo 21 de mayo el Senado se vaya a constituir con la ausencia de un senador socialista en representación de la Generalitat.

La comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament ha aprobado este jueves que el líder del PSC, Miquel Iceta , "cumple las condiciones de elegibilidad" para que el pleno pueda votar si debe ser o no senador por designación autonómica. con los votos a favor de todos los partidos menos la CUP, que ha votado en contra porque, según ha explicado el diputado Vidal Aragonés, su partido rechaza que haya representantes de Catalunya en las instituciones del Estado. Declarar a Iceta elegible es un paso preceptivo, pero no significa que los partidos que se oponen a su nombramiento hayan cambiado de opinión.

Arranca el pleno en el Parlament , el único punto del orden del día es el debate y la votación de la designación de Miquel Iceta, que previsiblemente saldrá que no. Cada portavoz tiene cinco minutos de intervención, previo a depositar el voto secreto.

El Gobierno asegura que el 'no' de los independentistas a Iceta "tendrá consecuencias jurídicas" , en referencia al recurso que los socialistas presentarán al Constitucional por la vulneración que entienden de un derecho del PSC a designar a la persona que presida el Senado. Según Calvo "la situación planteada jurídicamente es bastante inaceptable: Se romperá la proporcionalidad obligada del Parlamento de Cataluña y será la historia de una torpeza inmensa". Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ha afeado este jueves que Ciudadanos y Partido Popular vuelvan a "ir de la mano de los independentistas" a la hora de votar la designación de Miquel Iceta. "Ya fueron juntos en los presupuestos y vuelven a hacerlo. Esto deja claro que nosotros nunca jamás actuamos en connivencia con los independentistas". "Nosotros preferimos de respeto, diálogo dentro de la ley y firmeza en el orden constitucional, donde Ciudadanos y el PP flaquean hoy un poquito".

La junta de portavoces sigue reunida, y con toda probabilidad acordará que los diputados del Parlament puedan votar sí, no y abstención. De esta manera quedaría bloqueada la candidatura de Miquel Iceta, que amenaza con llevarla hasta el Tribunal Constitucional.

¿Por qué les molesta que un socialista pueda presidir el Senado? Les molesta porque el Partido Socialista representa todo aquello que no quieren para Cataluña: la defensa de la Constitución y el Estatuto, el amor y el compromiso por Cataluña y por España. #SiempreHaciaDelante ⏩ pic.twitter.com/f68EwBwTtP

El PSC intenta este miércoles una última fórmula para investir senador a Iceta . Reclama una votación en el Parlament de Cataluña mediante papeleta y urna que permita avalar o abstenerse, pero no bloquear su designación. Iceta ya ha calificado su veto de "aberración democrática" .

Salvo un cambio repentino e inesperado de escenario, el Parlament rechazará la designación de Iceta, ya que los independentistas -JxCat, ERC y la CUP- votarán en contra, mientras que Ciudadanos y el PPC han dicho que se abstendrán, lo que hace que sean insuficientes los votos a favor de PSC y comunes.



Teniendo en cuenta que cuatro diputados de JxCat -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- no podrán votar, porque están suspendidos por el Tribunal Supremo, y otro de ERC -Antoni Comín- tampoco podrá hacerlo porque no puede delegar su voto desde Bélgica, la suma de diputados independentistas -contando también a los cuatro diputados de la CUP- se eleva a 65.



Los votos a favor de PSC (17) y Catalunya en Comú Podem (8) se quedan en un total de 25, pero si se sumaran los 36 de Ciudadanos -que han dicho que se abstendrán- y los cuatro del PPC -que también prevén abstenerse- se produciría un empate a 65.



En el hipotético caso de que el escenario del empate a 65 se materializase, y se repitiese en tres votaciones, a la tercera la propuesta de designación de Iceta quedaría rechazada, por lo que solo un eventual error o ausencia de algún diputado independentista, o bien un -por ahora improbable- cambio de posición in extremis de JxCat o ERC, podría permitir que la iniciativa prosperase.