Los portavoces del PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts, Manolo Mata y Fran Ferri, han insistido este lunes en que las fuerzas del Botànic mantengan la mayoría (tres) de los cinco puestos de la Mesa del parlamento y que los otros dos corresponda decidirlos a "las derechas". Por su parte, el secretario general de Podem, Antonio Estañ, y el diputado del PP Jorge Bellver se han remitido al reglamento.

A tres días de la constitución de Les Corts, este jueves, los portavoces de los cinco partidos se han pronunciado sobre la futura composición de la Mesa en la rueda de prensa tras la última Junta de Síndics de la legislatura. El reparto se enmarca también en la negociación de los tres partidos del Botànic para conformar el nuevo gobierno, que arranca este martes.

De Compromís, Ferri ha garantizado que tratarán de mantener la mayoría de la Mesa y que lo demás "lo tendrán que decidir las derechas, si quieren pactar o no o si quieren arreglarse o no". Respecto a la entrada de Vox en Les Corts tras los resultados del 28A, ha asegurado que "no es algo que preocupe a la gente del Botànic", aunque ha remarcado que "no puede ser que el parlamento tenga una mayoría progresista y la Mesa una de derechas".

En todo caso, ha hecho hincapié en que PSPV, Compromís y Podem mantendrán la mayoría, mientras que "el resto entra dentro de las negociaciones". "Tendremos que valorar como proyecto qué es lo que más nos interesa", ha afirmado, y ha reconocido que "se baraja" que Compromís ocupe la Presidencia de la Mesa.

De momento, ha subrayado que "hasta el jueves hay tiempo", que "está todo muy abierto" y que no son "de ir con mucha prisa, sino de pensar bien las cosas" teniendo en cuenta la campaña del 26M: "Cuatro días es todo un mundo, pueden pasar muchas cosas", por lo que ha apostado por actuar "con paciencia para pactar muy bien los próximos cuatro años". Y ha zanjado: "El jueves habrá Mesa sí o sí".

En cuanto a si continuará como portavoz parlamentario, Ferri ha declarado estar "a disposición del partido", al igual que en el caso de Enric Morera sobre si seguirá al frente de Les Corts. Ha abogado por "aprovechar la gente que tiene experiencia" aunque "cualquier persona puede ocupar puestos de responsabilidad".

Y ante la negociación formal del nuevo Botànic, que arranca este martes, ha avanzado que el equipo del Bloc-Compromís estará formado tanto por él como por las portavoces Mònica Álvaro y Águeda Micó, a la espera de conocer el calendario y las personas que integrarán los del PSPV y Unides Podem-Esquerra Unida. "Una vez se dé el 'tiro' y empiece la carrera, empezará todo", ha manifestado.

Preguntado por si la ciudadanía entiende este "reparto de poder", Ferri ha señalado que "a la gente la Mesa la importa bien poco; le importa lo que sale de Les Corts, no la composición: las leyes que se hacen y cómo se aplican esas leyes".

"LOS SOCIALISTAS TENEMOS UNA POSICIÓN SIMPLE, 'BOBOTA'"

Del PSPV, el portavoz, Manolo Mata, ha vuelto a descartar la posibilidad de que la Mesa sea provisional y ha manifestado: "Los socialistas tenemos en estos momentos una posición simple, 'bobota'; somos la primera fuerza del Botànic, queremos continuar y estamos pendientes de qué hoja de ruta hay para establecer las negociaciones", con el objetivo de continuar con las leyes "'botánicas'".

En este contexto, ha defendido que "la segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana", el presidente de Les Corts, debe estar designado por la segunda fuerza, Compromís -como ya sostuvo la semana pasada el 'president' de la Generalitat y líder socialista, Ximo Puig-, y que el Botànic debe tener mayoría en la Mesa.

"Estamos de meros espectadores, con una posición tranquila e intrigada", ha aseverado, y ha asegurado que apoyarán la propuesta de la coalición si la reciben "hasta las 10.29 del jueves". De lo contrario, propondrán "una candidatura de presidente o presidenta del PSPV, pero sabiendo que corresponde a Compromís".

"FEMINIZAR" LOS CARGOS

Y de Podem, el secretario general, Antonio Estañ, ha descartado que se pueda "dejar fuera" a Vox de la Mesa, pues "hay una votación, y si se establece que hay cinco puestos tendrán que ser para las personas más votadas". Ha puntualizado que "lo deseable es que todas las decisiones sean lo más definitivas posible" y ha descartado que Les Corts se utilicen como "moneda de cambio".

En cuanto a si el género de los cargos parlamentarios 'morados' condiciona el debate interno, ha recordado que el reglamento establece que el sexo de cada cargo de la Mesa debe ser sucesivo a partir del de la persona que ocupe la Presidencia. Y sobre si "feminizarán" la portavocía del grupo, ha asegurado que respetarán las normas de su partido.

De cara a la negociación del Botànic II, Estañ ha avanzado que Podem no tiene constancia formal de la cita de este martes y que pretende presentar su evaluación de la legislatura "en fondo y forma". Ha defendido que la reunión privada que tuvieron el 'president' y la vicepresidenta en funciones, Ximo Puig (PSPV) y Mónica Oltra (Compromís) es "lógica" y entra dentro de las conversaciones informales.

Por parte de la oposición, el diputado de Ciudadanos (Cs) Juan Córdoba simplemente ha sostenido que el posicionamiento de su partido respecto a la presencia de Vox en la Mesa de Les Corts corresponde al candidato, Toni Cantó.

El 'popular' Jorge Bellver ha abogado por aplicar el reglamento y ha recalcado que "con la distribución de votos, parece claro que el PP va a tener representación". "No hemos hablado de nombres, pero va a estar condicionada por el género de la Presidencia: si es hombre, habrá tres cargos masculinos, y si es mujer tres femeninos", ha ilustrado.

Por otro lado, ha explicado que su grupo finalmente ha decidido retirar la petición de comparecencia de Puig para dar cuenta de las comisiones bilaterales Generalitat-Gobierno al entender que no había margen a tres días de la constitución de Les Corts. Ha recordado, eso sí, que registraron la propuesta a finales de abril, por lo que ha criticado que "el tripartito, midiendo bien los tiempos, decidió no convocar (Junta de Síndics) la semana pasada".

VOX YA TIENE ASIENTOS EN EL HEMICICLO

En la reunión, los cinco partidos han acordado tanto las normas de la sesión constitutiva del jueves como el reparto de escaños del hemiciclo, establecido de forma provisional por los servicios de Les Corts hasta la decisión de la Mesa.

El nuevo organigrama incluye los diez asientos 'verdes' de Vox en las filas superiores de la parte derecha -arriba de Cs, donde hasta ahora estaban los diputados no adscritos- y muestra un parlamento dividido con las tres fuerzas del Botànic a la izquierda: 27 del PSPV, 17 de Compromís y ocho de Unides-Podem.

En la zona de la oposición, Ciudadanos gana huecos mientras el PP los pierde, con 18 y 19 escaños, respectivamente. Este esquema provisional deja varios puestos 'en blanco' a la espera del reparto de consellerias entre PSPV, Compromís y Podem.