Al mismo tiempo, ha avanzado que se construirá en La Marina un 'skatepark', se rehabilitará el Tinglado 2 y la licitación de la Base 5 de este mismo espacio como centro de investigación en biotecnología.

Así lo ha anunciado Ribó durante el acto de campaña electoral 'Ruta por la València del cambio' este domingo. En el han participado la vicepresidenta en funciones de la Generalitat, Mónica Oltra; el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y el regidor de Gobierno Interior, Sergi Campillo, entre otros.

El alcalde ha señalado que se encuentra en marcha la licitación para el proceso de diseño de un nuevo espacio que recupere 10.000 metros cuadrados para uso ciudadano y conecte el Grau con la dársena interior de La Marina.

El diseño atenderá "las dinámicas propias del barrio", ha indicado, para subrayar que la idea es "consolidar una zona que no sea ajena a la vida" en el, "sino que los vecinos la sientan como propia". Bajo esta premisa, ha afirmado que se hará mediante un "proceso participativo".

Ribó ha recorrido en autobús enclaves de la ciudad como La Marina, la plaza del Ayuntamiento, el Parque Central y Benicalap, que "son lugares que han cambiado de manera positiva, en los que se ha recuperado espacio para los ciudadanos o zonas verdes nuevas tan importantes como el Parque Central", ha destacado.

SKATEPARK Y TINGLADO DOS

En el caso de la Marina, ha subrayado que se trata de un espacio "lleno de proyectos" en el que se hizo "una recuperación para el uso público". Por ello, quiere que se convierta en una zona para practicar deportes náuticos, de diversión, de uso y disfrute para toda la ciudadanía y de innovación "como lo es en estos momentos".

El consistorio pretende construir en la segunda mitad de 2019 un 'skatepark' "mediante un proceso de participación" que sea un espacio de atracción para las personas con arbolado, bancos y zonas verdes; ubicado en la Plaça de l'Ona.

En el Tinglado 2 hay un proyecto de "rehabilitación para antes de 2020". De este modo, "todos los tinglados habrán recuperado de nuevo su dignidad y su aspecto original, después de que la derecha los utilizara como boxes para la fallida F1, que tanto dinero nos ha costado a los valencianos", ha comentado.

Otra de las medidas para la Marina es "consolidar el proyecto de innovación empresarial y startups" que "ya ha empezado a constituirse este mandato". Por eso, ha explicado que "ya se ha licitado la Base 5 como centro de investigación en biotecnología y a principios 2020 se abrirá la antigua Estación Marítima como espacio cultural y destinado a empresas de innovación". Del mismo modo, ha incidido que en la antigua base del Alinghi se va a ubicar el Centro Mundial de Alimentación Sostenible, junto con la FAO.

"MOCHILA ECONÓMICA" DE LA MARINA

El alcalde ha reclamado al gobierno central que se haga cargo de la deuda de la Marina "de más de 450 millones de euros". "La Marina tiene un mochila. Cuando llegamos tenía dos, que cada año perdía millones de euros, ahora sin embargo gana dinero pero además tiene una mochila de deuda", ha aseverado.

"Es imprescindible que el Gobierno español, igual que lo hizo con Barcelona en las Olimpiadas, con la Expo de Sevilla o de Zaragoza, que pague una actividad global como fue la America's Cup. Había un compromiso del gobierno y estaba en el proyecto de presupuestos que no se aprobaron. También había un segundo compromiso que era en caso de no aprobar los presupuestos, hacer un decreto ley para pagar esta deuda. Esto no se ha hecho y le reclamamos al problable futuro presidente Sánchez que estas cosas se deben de arreglar", ha denunciado.

Sobre este punto también se ha pronunciado Mónica Oltra, que ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "cuando uno da su palabra tiene que cumplirla". "Se ha comprometido con los valencianos y la palabra está para cumplirla, porque cuando un político no cumple su palabra, uno empieza a dudar de que su palabra valga para algo", ha destacado.

La vicepresidenta de la Generalitat ha puesto el foco en que con "Ribó al frente del Ayuntamiento, La Marina ya no pierde millones de euros". "Es más, gana dinero para todos los valencianos con la gestión de la Marina", ha añadido.

"LOS ESPACIOS PÚBLICOS NO ESTÁN PARA HACER NEGOCIOS"

'La ruta por la València del cambio' se ha detenido en la plaza del Ayuntamiento donde, según Ribó, se "ha cambiado el uso". "Una vez al mes se cierra para actos y actividades, algo que queremos ampliar esto en un futuro, en los cuatro años que vienen", ha indicado.

Más adelante, el alcalde ha visitado el Parque Central, donde ha reivindicado "las tareas que tiene que hacer el Estado", en referencia al soterramiento de las vías de ferrocarriles. Seguidamente, ha pasado por el remodelado parque de Benicalap.

La vicepresidenta Mónica Oltra ha añadido que la de este domingo ha sido

"la ruta de las personas con la que Compromís y el Alcalde Ribó ha demostrado que la política puede ser una herramienta útil para las personas que el urbanismo puede ser un elemento útil".

De esta manera, "se demuestra" que los espacios públicos "pueden dar beneficios", no como "el mantra de las derechas" de que los espacios públicos "están para privatizarlos y hacer negocios, que lo colectivo puede redundar en beneficio de las personas, ese es el emblema de esta ruta".