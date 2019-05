La candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha destacado que su "primer pacto" para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo es "con todas las personas progresistas de esta ciudad". Así, ha señalado que su "gran coalición" será "pactar con cualquier persona que se sienta progresista o simplemente demócrata y que quiera defender la libertad, la igualdad y la diversidad" en la capital valenciana.

A su vez, la cabeza de lista socialista ha afirmado que su "línea roja" es "la política del odio, de la intolerancia y de la exclusión" porque "no puede convivir con la normalidad democrática".

Sandra Gómez, que se ha pronunciado de este modo en una entrevista a Europa Press, ha descartado hablar en este momento de las características que podría tener un nuevo Govern de La Nau tras estas elecciones y del lugar que los socialistas podrían tener en él en función de los resultados que se obtengan el 26M.

"Entiendo que antes de las elecciones todo el mundo pregunte por las coaliciones y los pactos, pero permítanme que primero quiera pactar con todos los valencianos y valencianas. Mi coalición es con ellos y la fuerza es con ellos", ha expuesto. "No voy a entrar ahora en tema de áreas -municipales- porque mi pacto va ser primero con todas las personas progresistas o demócratas" de la ciudad, ha agregado.

Gómez ha dicho que el del PSPV-PSOE es "un proyecto lo suficientemente solvente y centrado en la política de lo importante" como para que "todo el mundo se sienta cómodo". Se ha mostrado a favor de reeditar tras el 26M un ejecutivo local de izquierdas como el actual Govern de la Nau -el presidido por Joan Ribó (Compromís) y conformado por esta coalición, PSPV y València en Comú- pero ha resaltado su voluntad de "liderar un gobierno progresista" en el Ayuntamiento.

La candidata ha considerado que "quien lidera el gobierno marca las diferencias" y ha asegurado que "las cosas funcionan mejor cuando el Partidos Socialista lidera porque es un partido solvente que genera confianza y estabilidad".

"Cuando partidos como el socialista lideran, como ha ocurrido en España y en la Comunitat Valenciana, la gente confía y la izquierda se refuerza porque nos centramos en lo importante, gobernamos sin sectarismos, acordando con todos, evitando conflictos estériles y dedicándonos a solucionar problemas y no a generarlos", ha apuntado, al tiempo que ha declarado que "el orden de los factores en política altera el resultado" y ha defendido la opción socialista como "única forma de consolidar los gobiernos de progreso".

En esta línea, Sandra Gómez ha insistido en que todo el que apueste por esa opción "se va a sentir cómodo" y "va encontrar un espacio propio" en el PSPV-PSOE. "València es muy plural y diversa, tiene muchas identidades y quiero representarlas a todas sin sectarismos", ha aseverado.

"ME VOY A DEJAR LA PIEL"

"Si soy alcaldesa, me voy a dejar la piel por esta ciudad. Voy a trabajar incansablemente por todos sus ciudadanos y me voy a centrar en lo que importa. Va a haber un proyecto amplio para que la mayoría de los valencianos se sienta representada", ha señalado, además de asegurar que aspira a ser "la alcaldesa de los que me han votado y de los que no". "No me conformo con resistir. Mi compromiso es tener dentro de cuatro años la holgura suficiente para consolidar un proyecto de progreso en la ciudad", ha añadido.

Asimismo, la cabeza de lista ha indicado que "muchas personas que se sienten progresistas o demócratas y que en otros momentos han apostado por otros partidos pueden optar ahora por el socialista para "aunar fuerzas" y así también "evitar que el olor a cerrado que desprende hoy la vieja derecha y la nueva ultraderecha no pueda entrar en el Ayuntamiento" de València y que "en su lugar haya un viento de cambio que lleve aire fresco a la ciudad".

"El Partido Socialista no podrá tener de aliado a todos aquellos partidos que están dispuestos a abrazar o a coquetear con la extrema derecha", ha planteado, tras lo que ha reiterado que su "línea roja" la fija en "la política del odio, de la intolerancia y de la exclusión". "En estas elecciones podemos ganar o perder pero nunca podemos ganar o perder la democracia", ha subrayado.

Gómez ha repetido, a continuación, la necesidad de "gobernar para todos, evitando el sectarismo y los conflictos", y de centrarse "en lo que realmente importa" porque esa es también "la mejor forma para frenar a la derecha y a la extrema derecha" y el "mejor antídoto" para que "no vuelvan".

La también secretaria general del PSPV-PSOE en la capital valenciana ha comentado que percibe que en ella "hay una gran mayoría social que apuesta por que la ciudad avance". "Nadie quiere retroceder ni volver a 40 años atrás. La gente está cansada de que la política se ocupe de cosas que no afectan a las familias de los barrios, está harta de polémicas estériles y de cosas que no ayudan y que solo dividen. Tiene ganas de sentirse ampliamente representada por su ayuntamiento", ha expuesto.

"SIN DEJAR A NADIE ATRÁS"

En esta línea, ha apostado por "un proyecto de ciudad ambicioso" que lleve a "la mejor calidad de vida" en los barrios, igualdad de oportunidades y a "una València que no se quede parada". "Quiero una València que avance pero sin dejar a nadie atrás, una València de todos y todas en la que existan muchos colores, identidades, donde cada uno se sienta como quiera u en la que lo único que no tenga cabida sea la intolerancia y la exclusión", ha precisado.

Sandra Gómez ha asegurado que el Socialista es "el único partido que está sumando confianza y complicidades" y "el que mejor representa el avance" y el que ha puesto "a los barrios en el mapa", con "propuestas muy definidas" y con un programa "hecho al detalle, calle a calle". Ha insistido en su intención de fomentar las oportunidades, el empleo, la educación de 0 a 3 años, los centros de día para mayores y el papel de las mujeres, además de abogar por la lucha frente al cambio climático.