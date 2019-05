La Policía Nacional ha rescatado a una niña de 10 años que estaba secuestrada por su madre desde octubre de 2017. La madre pertenece a Infancia Libre, la misma asociación que María Sevilla, asesora de Podemos detenida en abril por hechos similares, informa El Mundo.

La niña vivía en una casa apartada en La Cabrera, en la sierra norte de Madrid y estaba desescolarizada. Físicamente, informaEl Mundo, se encontraba en buen estado. Había ya informes de la Comunidad de Madrid que alertaban de su absentismo escolar.

A raíz de la detención de María Sevilla, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional recibió una denuncia acerca de las similitudes entre el caso y el de la niña ahora rescatada.

Según El Mundo, el padre de la niña no sabía si su hija estaba viva o muerta, no tenía noticia alguna y había denunciado varias veces. No fue hasta la detención de María Sevilla cuando el caso vio la luz.