El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a intervenir para sacar del velatorio de Alfredo Pérez Rubalcaba de la manera más discreta posible a un hombre que arrojó unos papeles frente al féretro y que exigía hablar con el presidente, la ministra de Defensa o el director del Centro Nacional de Inteligencia.

"No me muevo de aquí hasta que no me vea la ministra de Defensa o el presidente del Gobierno. Quiero hablar con el CNI", ha dicho el hombre tras lanzar los papeles al aire.

Sánchez, que permanecía sentado en el interior de la capilla ardiente, se ha levantado rápidamente para tomar del brazo a este hombre y salir con él a una sala adyacente donde ha hablado con él, acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la 'número dos' del partido, Adriana Lastra.

Según fuentes del Ejecutivo, a esta persona le afecta una cuestión judicial que quería compartir con el presidente, que le ha dedicado unos minutos. Todo ha terminado sin problemas y Sánchez ha regresado pasados unos minutos al velatorio.

Se trata de la única incidencia registrada en estos dos días de visitas abiertas a la ciudadanía en esta capilla ardiente en el Congreso, por la que han pasado miles de personas.