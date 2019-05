26M.- Compromís, PSPV Y UP Reivindican El Trabajo Hecho En València Y PP Y Cs Critican La 'Falta De Gestión' EUROPA PRESS

Los cinco candidatos a la Alcaldía de València han participado este viernes, en el primer día de campaña, en el debate organizado por la Cadena Ser, intenso en algunos momentos, en el que se han abordado cuatro grandes bloques: el balance de la legislatura que acaba, las propuestas para los próximos cuatro años, la relación con el Gobierno central y la Generalitat en el futuro y la política de pactos.

En cuanto al balance, el alcalde y candidato de Compromís, Joan Ribó, ha señalado que València era "epicentro de la corrupción, despilfarro y tenía una deuda galopante" y "está mejor, es evidente", aunque no es perfecta. Para la alcaldable socialista, Sandra Gómez, la ciudad "está mejor" ya que el PP la dejó "arruinada" tanto en sus cuentas como en "el buen nombre".

María Oliver (Unides Podem) cree que ha sido una legislatura "de transición después de 24 años de corrupción y despilfarro" en la que se han "abierto las ventanas y puertas" y ha reivindicado su trabajo para "poner en la agenda" políticas de vivienda o educación.

Una visión diferente ha presentado el candidato de Cs, Fernando Giner, quien ha señalado que si las cosas fueran tan idílicas "se hubiera producido el efecto alcalde" y saldría "disparado" en las encuestas: "Los ciudadanos están viendo otra cosa, València está sucia y atascada, los árboles y jardines no están cuidados y la EMT no llega donde debe llegar".

Tampoco es positivo el balance de la 'popular' María José Catalá, que ha reprochado la "descoordinación e imposición ideológica" de un gobierno "todo el día a la gresca" que "no sabe gestionar". La ciudad, ha dicho, está "atascada" en tráfico y economía, criticando también la "subida de impuestos a los valencianos".

Gómez ha negado esa subida, explicando que con el PP "solo pagaba la gente que tenía buena fe de hacerlo" y se ha aumentado la inspección.

PROPUESTAS TRAS EL 26M

Respecto a las propuestas de futuro, Catalá se ha centrado en la movilidad, con la reversión de los carriles bici "conflictivos" y el aparcamiento nocturno en el carril bus, así como el distrito único en educación, la universalidad de la educación 0-3 años y la bajada de impuestos.

Ribó ha situado como ejes la honradez, la eficacia, los derechos, la ampliación de zonas verdes, un plan de revitalización de polígonos industriales y la apuesta por la igualdad. Además, ha señalado ante las alusiones que València es la gran capital española con impuestos más bajos.

Por su parte, Oliver ha abogado por una València "que cuida" a sus jóvenes y el entorno, y por la descentralización de los servicios municipales. Gómez ha hecho hincapié en la apuesta por el intercambio de ideas y ha destacado la necesidad de apostar por los barrios y la igualdad entre hombres y mujeres.

Giner (Cs) cree que "está todo por hacer, hasta lo más básico" y ha avanzado que si gobierna será "la legislatura de las familias, en plural, y de los autónomos", con una apuesta por el cheque escolar y con una Concejalía del Trabajador Autónomo.

El PP ha recordado al PSPV que la igualdad "no se predica, se practica" y lo mismo ocurre con la lucha contra la corrupción, lanzando un dardo al tripartito: "Limpiar la corrupción es no llevar listas con imputados y los tres lo llevan, el PP no".

"El PSPV no lleva imputados en sus listas, usted ha tenido a 10 concejales imputados", le ha respondido la socialista, que ha advertido al PP sobre su "revolución fiscal" que "fue la antesala de su revolcón" el 28A. Asimismo, ha cuestionado que Catalá hable de pobreza infantil cuando como consellera "fue famosa cuando recomendó a las familias llevar el tupper al colegio si no podían pagar el comedor", lo que ha causado un rifirrafe entre ambas. "Menos mal que está Cs en el centro", ha bromeado Giner, situado entre ambas.

REIVINDICAR ANTE GOBIERNO Y GENERALITAT

En el bloque sobre las relaciones con Gobierno y Generalitat, Giner ha abogado por el diálogo y entendimiento para que la ciudad esté "en la agenda nacional" y abrir la puerta a inversiones, al tiempo que ha señalado que ha visto al alcalde "muy cómodo detrás de una pancarta" como si siguiera en la oposición.

Para Catalá, estos cuatro años "se han perdido muchas inversiones" y ha instado a reivindicar la línea 10 de Metrovalencia a la Generalitat o el túnel pasante y la estación de Portela al Ejecutivo central: "Necesitamos un gobierno que no se amilane ante sus partidos".

Ribó ha puesto en valor que Compromís tenga la misma actitud en València y en Madrid y ha recordado al PP que se llegó a un acuerdo sobre el soterramiento de las vías con el Gobierno de Pedro Sánchez y sobre la deuda de La Marina que se frustró al no aprobarse los presupuestos. Ha coincidido con el resto de aspirantes en la necesidad de una ley de capitalidad para el 'cap i casal'.

Oliver ha destacado que Unides Podem es quien puede llevar la voz valenciana a Madrid más allá del "nacionalismo decimonónico" y ha señalado que, además de la financiación, la ciudad debe poder decidir a dónde van las inversiones, poniendo como ejemplo la V-21 o la ampliación del puerto, que ha criticado.

Sandra Gómez ha señalado que València "debe dejar de ser invisible" y debe ganar protagonismo a nivel nacional, con una buena sintonía entre las tres administraciones.

LOS PACTOS: DIÁLOGO

De cara a pactos postelectorales, la socialista se ha mostrado convencida de que el PSPV "va a liderar el próximo gobierno progresista" con un proyecto "amplio" y no se aliará con nadie que esté "dispuesto a abrir las puertas del ayuntamiento y dar las llaves de la ciudad a la extrema derecha". "Que nadie intente cambiar la chaqueta de la extrema derecha, son los de la foto de Colón", ha dicho aludiendo a PP y Cs, instando a los ciudadanos a frenar que Vox pueda entrar en el consistorio.

Giner ha asegurado que Cs "sale a ganar" y que dialogará, aunque no con quienes están fuera de la Constitución o con los "nacionalistas" que ponen "en jaque" a España. "No estamos dispuestos a ceder ni un solo milímetro en los derechos sociales y civiles alcanzados en 40 años", ha subrayado, situando ahí su línea roja. "Ha sido ambiguo", ha contestado la socialista, que ha apuntado que está en Cs porque cuando entró aún no estaba "de moda" Vox.

Catalá ha afirmado que "hay que hablar con todo el mundo" de manera sensata "y con sentido común", ha pedido "no levantar la bandera del miedo contra nadie" y ha asegurado que la única opción con garantías dentro del centro derecha es el PP, que "no titubea". "Queremos un gobierno de centro derecha liderado por una mujer reivindicativa, como en la tradición ha sido siempre", ha dicho, una frase que ha sido afeada por Gómez.

Joan Ribó ha señalado que Compromís liderará un gobierno "estable y valiente", ha asegurado que le gustan las coaliciones y que "prefiere el diálogo a lo que simboliza la vara de mando", una afirmación que Catalá ha aprovechado para recriminar que la deja tan de lado que se ha convertido en alcalde "en horario reducido". "Mi única prioridad es València, no me presento a otra elección, a mi edad no tengo que hacer méritos, quiero una València honrada, justa, solidaria, verde y plural", ha apostillado el primer edil.

Oliver ha apostado por reeditar el Govern de la Nau, con la "valentía" que aporta su formación, "necesaria para equilibrar el gobierno hacia el lado de la gente", y ha señalado que ellos no tienen líneas rojas, sino verdes.