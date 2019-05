El líder de Vox, Santiago Abascal (c), junto a los candidatos de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé (i); y a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio (d), en el acto previo al inicio de campaña en Paracuellos del Jarama. EFE/Javier López

Vox ha comenzado este jueves la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas en un polígono industrial situado en el municipio madrileño de Paracuellos del Jarama, ligado a las matanzas de franquistas durante la Guerra Civil.



Su jefe de campaña, Iván Espinosa de los Monteros, no ha querido, sin embargo, hacer referencia a la significación histórica de esta localidad y se ha limitado a explicar a los periodistas que se ha elegido un polígono industrial ubicado en el entorno de Barajas como símbolo de la "España que madruga".



En concreto, el acto de apertura, en el que ha intervendio el líder de Vox, Santiago Abascal, tiene lugar en una nave de restauración de muebles situada en la avenida General, del término municipal de Paracuellos, y cuya localización se ha mantenido en secreto hasta el último momento.



Junto a Abascal, interveienen en este inicio de campaña, reservado exclusivamente a la prensa y en el que no habrá la tradicional pegada de carteles, los candidatos de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé; a la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio; y a la Alcaldía de la capital, Javier Ortega Smith.



En conversación informal con los periodistas, el director de la campaña no ha querido entrar a valorar el barómetro preelectoral del CIS, pero se ha mostrado "muy optimista".

Ha incidido en el interés de Vox por centrar la campaña en pequeños actos "pegados" a la realidad y los problemas de los españoles y que permitan dar a conocer a todos sus candidatos. No obstante, también tienen previstos realizar mítines, aunque no tan masivos como los de las pasadas elecciones generales.