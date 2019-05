Los 'talents' y residencias de creación son la herramienta fundamental para el cine del futuro y VLC Pitch Forum se plantea como una "herramienta adecuada y necesaria para trabajar, a lo largo de una semana, estas propuestas de ficción en un entorno idílico como València", señala la SGAE en un comunicado.

Los participantes trabajarán sus proyectos junto a la 'storytelling curator' argentina Marian Sánchez Carniglia, para 'pitchearlos', al final de la semana, ante productores, cadenas y plataformas de televisión. Los proyectos potenciarán la ficción, ya sea cinematográfica y/o televisiva.

Marian Sánchez Carniglia es 'storytelling curator' y ha trabajado con productoras, 'majors' y cadenas como Fox, Disney, Lightstorm Entertainment o Digital Domain y directores de la talla de Ron Howard, Peter Jackson o Cameron Crowe.

El evento además acoge, dentro de su programa de actividades, el 'One to one' que lleva cinco ediciones organizando EDAV junto a la Fundación SGAE y el Institut Valencià de Cultura. En él, guionistas valencianos presentan sus proyectos de largometrajes y series ante agentes del sector que quieran hacer germinar esas semillas en futuras producciones.

Durante el encuentro, EDAV y el IVC organizarán también la octava edición de la 'Roda de guions', jornada de presentación de los proyectos subvencionados por el Institut Valencià de Cultura en su convocatoria de ayudas a la creación de guiones en el ejercicio anterior.

Los proyectos presentados en el evento 'One to one' y en la 'Roda de guions', disfrutarán de seis meses de inscripción gratuita en la plataforma Film Market Hub, en virtud del convenio de colaboración firmado con EDAV, al igual que los proyectos seleccionados en VLC Pitch Forum. Estos eventos tienen la colaboración de las tres asociaciones valencianas de productores AVAPI, PAV y AVANT.

LABORATORIO PROYECTOS EN DESARROLLO

Además, este primer año VLC Pitch Forum también acogerá en esas fechas el programa internacional 'Source 2', un laboratorio para proyectos valencianos en desarrollo.

Durante toda la semana estas propuestas estarán salpicadas de otras actividades complementarias abiertas a todos los públicos que circularán alrededor de las semillas, el guión audiovisual. 'Masterclass', mesas redondas o un formato novedoso como las 'Secret writer's room' serán los ejes de esta propuesta en abierto.

La propuesta, gestionada por La República del Lápiz, cuenta con el apoyo del IVC Audiovisuals, la Fundación SGAE y la asociación EDAV, además de la colaboración de La Nau Cultural a través del Aula de Cinema de la Universitat de València y el Consorci de Museus, ambos cediendo los espacios para que se puedan celebrar actividades formativas en ellos, y las tres asociaciones de productores valencianos AVANT, PAV y AVAPI, y Film Market Hub. Los organizadores siguen cerrando la vinculación de entidades públicas y privadas a escala local, nacional e internacional.

La inscripción para proyectos de ficción, tanto series como largometrajes, y la convocatoria para la selección de proyectos para el evento 'One to one', dirigido a proyectos de autores de la Comunitat Valenciana, estará abierta en breve en la web de VLC Pitch Forum, y se irán abriendo convocatorias para las diversas vertientes del evento.

Además, se ha abierto una línea de trabajo con las universidades y los centros de formación de guionistas para que un proyecto de cada centro pueda acceder, a través de una beca, al VLC Pitch Forum. En este sentido, está cerrada la participación de alumnado de la Universidad Carlos III a través de su máster en Cine y Televisión y se negocia con las universidades valencianas su incorporación.

El evento está coordinado por la 'storytelling curator' Marian Sánchez Carniglia y el guionista y director Gabriel Ochoa, que, junto a Ferran Benavent, son los artífices de La República del Lápiz.